Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,1] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenoppdatering frem at Fed-sjef Jerome Powell bidro til renteoppgang og aksjefall i går i forbindelse med en tale i Dallas.

«Markedet har priset inn overveiende sannsynlighet for et nytt rentekutt fra Fed i desember, men ifølge Powell er ikke dette likevel sikkert. Selskapene som har prestert best den siste tiden, falt mest på Powells haukeaktige uttalelser. Dollaren styrket seg også, noe som kan ha negative konsekvenser for mange gitt dens dominerende rolle i verdensøkonomien», skriver han.

Oppløftende makrotall fra Kina hindret aksjefall i Asia fredag.

«Normalt fører større aksjefall på Wall Street også til aksjefall i Asia. Detaljhandelen i Kina steg mer enn ventet forrige måned, noe som er godt nytt i disse tider», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia, etter at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell i går indikerte at Federal Reserve ikke har hastverk med å kutte renten.

I Japan stiger Nikkei 0,88 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,89 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,15 prosent, og CSI 300 faller 0,23 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,53 prosent.

Kineserne har fredag også sluppet flere nøkkeltall. Landets detaljhandel økte mer enn ventet i oktober, mens tall for investeringer og industriproduksjonen bommet på prognosene. Arbeidsledigheten i byene falt i oktober til 5 prosent, ned fra 5,1 prosent i september.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er fredag morgen ned 0,95 prosent til 71,86 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,95 prosent til 68,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Pilene pekte nedover på Wall Street gjennom handelsdagen torsdag og de tre ledende indeksene på New York-børsen stengte alle ned.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,64 prosent og endte i 19.107,65. Industritunge Dow Jones falt 0,47 prosent til 43.750,67, mens brede S&P 500 falt 0,6 prosent til 5.949,18.

Disney-aksjen steg 6,23 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall. I årets regnskapsmessige fjerde kvartal omsatte selskapet for 22,57 milliarder dollar, og slo med det analytikernes forventninger på 22,45 milliarder dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 1,70 prosent til 1.426,26. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,9 milliarder kroner.

Equinor steg 5,3 prosent til 263,40 kroner, og Vår Energi endte opp 5,3 prosent til 34,98 kroner. Torsdag meldte Equinor om et olje- og gassfunn på mellom 13 og 28 millioner fat oljeekvivalenter ved Fram-feltet i Nordsjøen, der de to oljekjempene sitter med henholdsvis 45 og 40 prosent i det aktuelle prospektet.