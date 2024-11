Oslo Børs falt i åpningen fredag, men har nå snudd opp.

Kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.428,88, opp 0,18 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1 milliard kroner.

Opptur

Dagens foreløpig største vinner er EAM Solar, som klatrer 14,74 prosent til 0,22 kroner på høy omsetning. Foreløpig er det omsatt EAM-aksjer for 11 millioner kroner.

Det har den siste tiden vært store kurssvingninger i aksjen, etter at det i starten av oktober ble meldt om en emisjon til 0,10 kroner pr. aksje.

Også Norse Atlantic stiger kraftig. Aksjen er nå opp 15,29 prosent til 3,63 kroner, og er den siste måneden opp hele 125 prosent. Flyselskapet legger frem sine tredjekvartalstall om to uker.

Tallslipp

BW Offshore faller 7,79 prosent til 28,40 kroner etter tredjekvartalstall. Økte kostnader på det gigantiske Barossa-prosjektet tynger, og analytikere ser ytterligere risiko.

– Kostnadsoverskridelsene utgjør kun 5 prosent av investeringene i prosjektet, men 22–33 prosent av selskapets markedsverdi, sier Pareto-analytiker Bård Rosef til Finansavisen.

For BW Energy går utviklingen i motsatt retning. Selskapet kunne i morges melde om rekordhøy produksjon og en EBITDA på 130 millioner dollar i tredje kvartal. Det sender aksjen opp 5,33 prosent til 23,70 kroner.

Også AF Gruppen har lagt frem kvartalstall. De melder om økt omsetning, men selskapet sliter i bygg. Aksjen er opp 0,59 prosent til 136,60 kroner.

I rødt

Øverst på taperlisten finner vi Teco 2030 med et fall på 30,47 prosent til 0,30 kroner. Torsdag kveld ble det kjent at selskapet har mottatt en konkursbegjæring etter å ha misligholdt forpliktelser under en morselskapsgaranti.

«Selskapet er fortsatt forpliktet til å engasjere seg med alle relevante interessenter for å utforske levedyktige alternativer fremover. Ytterligere oppdateringer vil bli gitt etter hvert som situasjonen utvikler se», skriver selskapet.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er fredag morgen ned 1,06 prosent til 71,79 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,06 prosent til 67,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,00 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

– Mens oljeprisen har stabilisert seg noe rundt støttenivået på 71 dollar pr. fat denne uken, tyder mangelen på en konkret bullish katalysator på at prisgjenopprettingen forblir lunken foreløpig, sier markedsstrateg Yeap Jun Rong i IG, ifølge TDN Direkt.

Equinor er opp 0,13 prosent til 263,75 kroner, mens Aker BP stiger 0,09 prosent til 225,70 kroner. Vår Energi svekkes 0,14 prosent til 34,93 kroner.