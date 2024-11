Industrigigant stiger kraftig på grønn Oslo Børs

Sist oppdatert kl. 12:20

Oslo Børs stiger 0,6 prosent fredag til 1.434,20 poeng. Hovedindeksen ligger med det an til en oppgang på 0,7 for uken.

Kraftig fall etter tallslipp

BW Offshore faller 7,5 prosent til 28,50 kroner etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal. Økte kostnader på det gigantiske Barossa-prosjektet tynger, og analytikere ser ytterligere risiko.

– Kostnadsoverskridelsene utgjør kun 5 prosent av investeringene i prosjektet, men 22–33 prosent av selskapets markedsverdi, sier Pareto-analytiker Bård Rosef til Finansavisen.

For BW Energy går utviklingen i motsatt retning. Selskapet meldte i morges om rekordhøy produksjon og en EBITDA på 130 millioner dollar i tredje kvartal. Aksjen stiger 5,8 prosent til 23,80 kroner.

AF Gruppen la også frem kvartalstall i morgentimene. De melder om økt omsetning, men selskapet sliter i bygg . Selskapet meldte rundt lunsjtider at deres datterselskap Betonmast er tildelt en kontrakt med verdi på 219 milloner. Aksjen er opp 1,6 prosent til 138,00 kroner.

Til himmels

Norsk Hydro stiger 4,5 prosent til 68,88 kroner etter en oppgang i aluminiumsprisene. Prisoppgangen tiltok rundt kl. 11.00 etter meldinger om at Kinas finansdepartement sa de vil redusere eller kansellere eksportskatterabatter for flere råvarer med virkning fra 1. desember. Dette inkluderer å kansellere rabatten for aluminium- og kobberprodukter, ifølge Reuters.