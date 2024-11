Børsgiganter steg kraftig på Kina- og Russland-nyheter

Oslo Børs steg 1,3 prosent til 1.445,01 poeng. Hovedindeksen endte dermed uken med en oppgang på 1,5 prosent.

Børsgiganter steg kraftig

Fredag ettermiddag kom nyheten om at russiske Gazprom stanser all gassleveranse til Østerrike fra 16. november. Østerrike har fått dekket 80 prosent av sitt gassbehov i år fra russiske kilder. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) steg til 47,32 euro pr. megawattime, det høyeste nivået på rundt ett år.

Equinor steg 2,9 prosent, mens Aker BP endte opp 1,8 prosent og Vår Energi steg 2,2 prosent.

Brent-oljen med desember-levering er ved børsslutt ned 0,6 prosent til 72,16 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 68,31 dollar fatet.

Kraftig fall etter tallslipp

BW Offshore falt 12,0 prosent til 27,10 kroner etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal. Økte kostnader på det gigantiske Barossa-prosjektet tynger, og analytikere ser ytterligere risiko.

– Kostnadsoverskridelsene utgjør kun 5 prosent av investeringene i prosjektet, men 22–33 prosent av selskapets markedsverdi, sier Pareto-analytiker Bård Rosef til Finansavisen.

For BW Energy gikk utviklingen i motsatt retning. Selskapet meldte i morges om rekordhøy produksjon og en EBITDA på 130 millioner dollar i tredje kvartal. Aksjen steg 4,7 prosent til 23,55 kroner.

AF Gruppen la også frem kvartalstall i morgentimene. De melder om økt omsetning, men selskapet sliter i bygg . Selskapet meldte rundt lunsjtider at deres datterselskap Betonmast er tildelt en kontrakt med verdi på 219 millioner. Aksjen steg 1,6 prosent til 138,00 kroner.

Kina sendte industriaksje opp

Norsk Hydro steg 7,1 prosent til 70,64 kroner etter en oppgang i aluminiumsprisene. Prisoppgangen tiltok rundt kl. 11.00 etter meldinger om at Kinas finansdepartement sa de vil redusere eller kansellere eksportskatterabatter for flere råvarer med virkning fra 1. desember. Dette inkluderer å kansellere rabatten for aluminium- og kobberprodukter, ifølge Reuters.

Norse Atlantic har steget over 100 prosent siste måneden, og fortsetter oppgangen fredag. Aksjen steg ytterligere 5,1 prosent til 3,30 kroner.

Teco 2030 falt tungt etter at selskapet i går kveld meldte det har mottatt en konkursbegjæring i forbindelse med mislighold av forpliktelser under en morselskapsgaranti. Aksjen er ned 32,6 prosent.

«Selskapet er fortsatt forpliktet til å engasjere seg med alle relevante interessenter for å utforske levedyktige alternativer fremover. Ytterligere oppdateringer vil bli gitt etter hvert som situasjonen utvikler se», skriver selskapet.

Stigende laksepriser ga oppgang i Salmar og Lerøy Seafood. Aksjene steg henholdsvis 2,9 og 3,5 prosent.