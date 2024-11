Den svenske batteriprodusenten Northvolt har i lang tid vært i krise. Forrige måned ble en redningspakke på 300 millioner dollar lagt frem for å gi selskapet tid til å stabilisere produksjonen.

Nå har redningspakken falt sammen, og selskapet er på desperat pengejakt for å unngå fullstendig kollaps, skriver Bloomberg, som siterer kilder med kjennskap til saken.

Bakgrunnen skal være misnøye hos investorer rundt største aksjonær Volkswagen. Mer spesifikt er det bilgiganten datterselskap Scanias fravær av kjøpsforpliktelser til batteriteknologien som bekymrer redningspakkens investorer. Den svenske lastebilprodusenten har lenge vært selskapets største kunde.

Den tyske bilprodusenten, som for tiden står i en storm av egne problemer, har ikke sett på Northvolt som en prioritet. Selskapet har ikke kansellert noen innestående ordrer hos batteriprodusenten. Det kan imidlertid bety en reduksjon i egen batteriproduksjon, som igjen kan føre til dyre kanselleringer hos underleverandører.

Vurderer konkurs

Ifølge kildene har selskapet nå kun et par dager på å lande en avtale. Partene fortsetter arbeidet med å sette sammen en finansieringsplan. For at dette skal innfris må långiverne gå med på å utsette og refinansiere kredittavtalene.

Dagens Industri rapporterte tidligere denne uka at en Chapter 11-konkurs er blant alternativene som vurderes.

Problemene har stått i kø for selskapet siden sommeren, og enorme verdier har gått opp i røyk. I midten av juni kansellerte bilprodusenten BMW en 2 milliarder-dollarordre de hadde inngått med Northvolt. I starten av oktober meldte Northvolt at det vil si opp 1.600 ansatte . I tillegg har fabrikken vært plaget av branner og uavklarte dødsfall.

Største eier i Northvolt er Volkswagen med 22 prosent av aksjene. Goldman Sachs har 16 prosent, mens Vargas Holding, et selskap eid med 82 prosent av investoren Harald Mix, har 7,6 prosent.