Et todelt Tyskland

Tidenes dårligste oppkjøp?

I 2018 gjennomførte Bayer sitt største oppkjøp noensinne. Selskapet la 63 milliarder dollar på bordet for å overta amerikanske Monsanto, en sum som omtrent tilsvarer tre ganger Bayers nåværende markedsverdi.

Seks år senere må det trygt kunne sies å være et av de mest mislykkede oppkjøpene noensinne, spesielt gitt størrelsesordenen. Monsanto, en produsent av agrokjemiske produkter som for eksempel plantevernmidler, får mye av skylden for Bayers uføre: ugressmiddelet Roundup har vært i sentrum for en rekke søksmål i USA.

Allerede i 2019 ble selskapet dømt til å betale 81 millioner dollar i erstatning til en amerikansk pensjonist, som hevdet kreftsykdommen hans skyldtes bruk av Roundup. I 2020 betalte Bayer ut totalt 10 milliarder dollar i en rekke lignende søksmål. Selv om selskapet i noen tilfeller har vunnet i retten, gjenstår tusenvis av søksmål som gir vedvarende usikkerhet rundt fremtidige kostnader.

Bayer sliter også med patenter som utløper, men den amerikanske toppsjefen Bill Anderson prøver å finne noe positivt, og trekker frem lovende lanseringer av de nye legemidlene Nubeqa (prostatakreft) og Kerendia (nyresykdommer).

Inntil videre er det imidlertid få som roper kjøp av Bayer-aksjen selv på disse lave nivåene.

Reddet av AI

Heldigvis finnes det også flere gode selskaper i Tyskland. Tyske indeksfond kan rette en særlig stor takk til sitt største selskap.

Programvareleverandøren SAP utgjør 13 prosent av indeksvektingen, og etter nesten 60 prosent kursoppgang siden årsskiftet, verdsettes selskapet til rundt 270 milliarder euro. Med den farten nærmer det seg faktisk å bli dobbelt så verdifullt som Siemens på andreplass.

I tredje kvartal rapportere SAP en omsetningsvekst på ni prosent år-for-år, og 25 prosent vekst for skytjenester. Flere kjente, internasjonale butikkjeder har kommet om bord som nye kunder: Sainsbury’s i Storbritannia, Mercado Libre i Sør-Amerika og Schwarz Group i Sveits har alle valgt seg SAPs RISE-pakke, et skybasert ERP-system med en dæsj generativ AI. Kunstig intelligens er fortsatt hot i aksjemarkedene, så her har Tyskland en fremtidsrettet motvekt til de slitne industriselskapene.

DAX40 har altså flere interessante caser i et uvanlig delt aksjemarked. Man kan spekulere i et comeback for Bayer, satse på at SAP vil fortsette sin veldrevne vekstreise, eller ta en nærmere titt på de 38 andre selskapene med høyst varierende kursutvikling i år.

Henrik Sommerfelt

Head of Scandinavia, CMC Markets