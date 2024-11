Sea1 Offshore klatrer 4,59 prosent til 27,35 kroner. Arctic Securities har nå tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 44 kroner.

Resultatsesong

SalMar har mandag lagt frem sine tredjekvartalstall med et operasjonelt driftsresultat på 1.041 millioner kroner. Det var svakere enn 2.289 millioner i samme periode i fjor, men bedre enn analytikernes forventninger på 975 millioner kroner. Aksjen er opp 0,63 prosent til 562,00 kroner.

Ferske aksjonærlister viser at flere kjente investorer har brukt anledningen til å kjøpe seg opp i SATS, etter at Stein Erik Hagen solgte seg ut i forrige uke. Den største kjøperen er Aasulv Tveitereid, som har sikret seg aksjer for 18 millioner kroner. SATS-aksjen stiger 2,50 prosent til 24,60 kroner.

I rødt

BW Offshore falt fredag 12,0 prosent etter å ha lagt frem tall for tredje kvartal. Økte kostnader på det gigantiske Barossa-prosjektet tynger, og analytikere ser ytterligere risiko.

Nå nedgraderer Pareto aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet til 27 kroner. Mandag er BW Offshore-aksjen ned 0,37 prosent til 27,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er mandag morgen opp 0,39 prosent til 71,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,27 prosent til 67,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Markedsaktører fortsetter å bekymre seg over utsiktene for høyere forsyninger fra USA og OPEC+, og utsiktene for Kinas økonomi, sier Jun Rong Yeap, markedsstrateg i IG Asia Pte. Det er ikke en veldig bullish katalysator for oljeprisen å basere seg på, sier markedsstrateg i IG Asia, Jun Rong Yeap, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 1,77 prosent til 258,70 kroner. Aksjen omsettes i dag eks utbytte på 0,70 dollar.

Aker BP er ned 1,70 prosent til 225,70 kroner, mens Vår Energi faller 2,01 prosent til 35,02 kroner.