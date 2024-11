Tidligere i år mistet Arctic Securities godkjenningen til å utøve rollen som Certified Adviser (CA) på Nasdaq First North, og fikk en bot på 2millioner svenske kroner av Disiplinærnemnden ved Nasdaq Stockholm.

Årsaken var at selskapet ikke informerte børsen tidsnok om at rollen som CA skulle fratres på grunn av en endring i virksomheten. Nå har Arctic Securities fått tilbake sertifiseringen.

– Vi er glade for å ønske Arctic Securities velkommen som Certified Adviser på Nasdaq First North. Vi ser frem til et godt samarbeid for å gi flere selskaper tilgang til de offentlige markedene og nødvendig vekstkapital, sier adm. direktør Adam Kostyál ved Nasdaq Stockholm i en pressemelding.

Gikk på kurs

Alle selskaper notert på Nasdaq First North Growth Market må knytte til seg en CA som sikrer at selskapene oppfyller opptakskriteriene og følger markedsplassens løpende krav. To ansatte ved Arctics kontor i Stockholm har gjennomført nødvendige kurs hos Nasdaq, og selskapets rutiner er godkjent.

Med denne godkjenningen kan Arctic Securities ikke bare bistå selskaper med børsnoteringer og kapitalinnhenting, men også yte rådgivning og støtte utsteder for å sikre etterlevelse av regelverket.

– I Arctic fortsetter vi vår satsing i Sverige som megler og tilrettelegger av kapitalmarkedstransaksjoner. Vi er glade for å kunne tilby denne tilleggstjenesten til kundene våre ved behov, sier adm. direktør Mads Syversen i Arctic Securities i en pressemelding.