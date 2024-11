Elon Musk har aldri vært rikere: Har en formue på 345 mrd. dollar

I 2021 satte milliardæren Elon Musk personlig rekord da hans formue bikket 340 milliarder dollar for første gang. Han ble også den første mannen i historien til å tape 200 milliarder dollar året etter, da Tesla aksjen falt nesten 70 prosent i 2022.

Den siste tiden ser det derimot ut til at livet igjen smiler for Tesla-grunnleggeren, da elbilselskapet har fått seg en skikkelig boost på Wall Street etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA i starten av november.

Siden 4. november, dagen før det amerikanske presidentvalget, har Tesla-aksjen steget med 45 prosent og lagt på seg rundt 350 milliarder dollar i markedsverdi.

Det dytter formuen til Musk opp til 347,8 milliarder dollar for første gang, omtrent 3.851 milliarder norske kroner, og knuser dermed den tidligere rekorden fra 2021. Det skrev Bloomberg fredag kveld.

Ifølge Bloomberg har formuen til Musk økt med 35 prosent siden valget, der milliardæren ga full støtte til Trump og bidro med 170 millioner dollar til en politisk aksjonskomité som støttet den republikanske representanten.

Kjempeprising

Ifølge Bloomberg stammer to tredjedeler av formuen fra opsjoner og aksjer i Tesla. I tillegg har milliardærens private satsinger fått mer investorinteresse den siste tiden.

Forrige uke skrev Financial Times at romselskapet SpaceX forbereder et tilbud i desember der eksisterende aksjer i selskapet skal selges til omtrent 135 dollar pr. aksje.

Det verdsetter rakettselskapet til over 250 milliarder dollar, opp fra 210 milliarder dollar tidligere i år.

Bloomberg skriver at Donald Trump deltok, sammen med Musk, på en SpaceX-oppskyting denne uken, der blant annet aksjesalget ble diskutert.

Samtidig har AI-satsingen xAI hentet fem milliarder dollar i en frisk finansieringsrunde, som priset selskapet til 45 milliarder dollar, rundt 500 milliarder kroner.

Ifølge Financial Times gikk kapitalinnheningen i rekordfart, da samtalene mellom Musk og investorene startet så sent som i oktober.