Elon Musks SpaceX får kjempeprising

Trump-seier i USA har uten tvil gitt vind i seilene til Elon Musks elbilselskap Tesla, men ser man på de private selskapene til milliardæren kan man også øyne store verdihopp for både romselskapet SpaceX og AI-satsingen xAI den siste tiden.

Ifølge Financial Times forbereder SpaceX et tilbud i desember der eksisterende aksjer i selskapet skal selges til omtrent 135 dollar pr. aksje.

Det verdsetter rakettselskapet til over 250 milliarder dollar, omtrent 2.774 milliarder norske kroner. Det er opp fra 210 milliarder dollar tidligere i år.

I tillegg har AI-satsingen xAI hentet fem milliarder dollar i en frisk finansieringsrunde, som priser selskapet til 45 milliarder dollar, rundt 500 milliarder kroner.

Ifølge Financial Times har kapitalinnheningen gått i rekordfart, da samtalene mellom Musk og investorene startet så sent som i oktober.

Tesla til nye høyder

Siden presidentvalget har Tesla steget over 30 prosent og bikket en markedsverdi på over 1.000 milliarder dollar, omtrent 11.093 milliarder kroner, for første gang.

Dermed er Tesla en del av en eksklusiv liste av selskaper som er verdt mer enn 1.000 milliarder dollar, der man finner selskaper som Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta.

Investorene har blitt optimistiske om at Trumps tilbakevending til det hvite hus kan gi fordeler for Elon Musk. De to, er som kjent, blitt gode venner gjennom valgkampen der Musk har vært en viktig støttespiller for USAs neste president. Totalt har han bidratt med minst 130 millioner dollar i en kampanje for Trump.

Wedbush Securities-analytiker Dan Ives tror Trump-seieren vil gi mindre regulering for Tesla og andre selskaper. Han peker også på at tollsatser mot Kina kan sørge for å presse bort kinesiske elbiler fra landet.

Men Trump har tidligere sagt at han kan kutte det føderale skattefradraget på 7.500 dollar for elbiler, noe som kan påvirke Tesla negativt.