Det har vært sur stemning i seismikksektoren i år, blant annet på grunn av oljeselskaper som holder igjen på letebudsjettene. Hittil i år har TGS-aksjen gitt en avkastning på minus 17 prosent, og aksjeanalytikerne er svært uenige om veien videre.

Det har derimot ikke tatt luften ut av investoren Aasulv Tveitereid, som har vært svært aktiv på handelsfronten siden han gjorde comeback i 2022.

Fra januar til august barberte Tveitereid posisjonen med over 80 prosent, men Finansavisens Bjellesautjeneste viser at investoren har benyttet seg av den nylige kursoppgangen til å hamstre aksjer med begge hender.

Har bladd opp over 60 mill.

Ved inngangen av året satt Tveitereid på to millioner aksjer i TGS til en verdi på rundt 206 millioner kroner. TGS startet derimot året med en kraftig nedgang på Oslo Børs, og brukte vårparten på å hente seg inn igjen. Da startet stjerneinvestoren nedsalget, og i slutten av august satt han igjen med snaue 350.000 aksjer i TGS.

Det var også på dette tidspunktet seismikkselskapet igjen fikk kraftig juling på børs i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, og aksjen falt fra 133 til 97 kroner på én måned. Til tross for en turbulent utvikling i månedene som fulgte etter er aksjen opp over 10 prosent i november.

Det er også her Tveitereid har slått på stortrommen og lastet opp med 600.000 aksjer i TGS, til en verdi på omtrent 61 millioner kroner, gitt gjennomsnittskurs ved kjøpsdatoene.

Dermed sitter stjerneinvestoren med totalt én million aksjer i TGS, til en verdi på nesten 110 millioner kroner. Det gjør selskapet til investorens tredje største investering på Oslo Børs, kun slått av posisjonene i Nordic Semiconductor og Protector Forsikring, der han eier aksjer for henholdsvis 149 og 286 millioner kroner.

Favorittaksje

Før Tveitereid startet som analytiker i Enskilda hadde han tjent godt på TGS på 90-tallet, flere år etter han skrev en skoleoppgave om samme selskap.

Vinteren 2022 gjorde han comeback i seismikkselskapet da han bladde opp 100 millioner kroner for TGS-aksjer, og innen sommeren 2023 hadde aksjen steget til 200 kroner, og Tveitereid satt på aksjer til 400 millioner kroner.

Ifølge Tveitereid var dette en sektor som han mente hadde vært kraftig underinvestert i mange år, men der vestlige myndigheter ville gjøre massiv innsats i tiår fremover for å kutte avhengigheten til russisk olje og gass.



«Hovedgrunnen til at jeg har kjøpt aksjer er det som har skjedd i Ukraina. Det er en gamechanger for hele oljeservicebransjen. Jeg tror seismikk skal tilbake til de virkelig gode gamle dagene. Jeg klarer virkelig ikke å se at ikke dette er starten på en ny megatrend,» sa han i Finansavisen den gangen.

Siden den gang har kursen falt med 45 prosent, fra 200 til 109 kroner.

Tveitereid ønsket ikke å kommentere aksjekjøpet da Finansavisen kontaktet han mandag formiddag.