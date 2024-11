Banankunst-kjøperen investerer kjempesum i Trump-krypto

Kryptogründer og milliardær Justin Sun har investert 30 millioner dollar i Donald Trumps kryptoprosjekt, World Liberty Financial. Det melder Sun i et innlegg på X.

«Vi er begeistret over å investere 30 millioner dollar i World Liberty Financial som deres største investor. USA blir et knutepunkt for blokkjedeteknologi, og bitcoin skylder dette til Donald Trump! Tron er forpliktet til å gjøre Amerika great again og lede innovasjonen. La oss kjøre på», skriver han i innlegget.

Kjøpte banan med teip

Senest i forrige uke ble det kjent at det var Sun som kjøpte Maurizio Cattelans kunstverk «Comedian», en banan festet på en hvit vegg med gaffateip. Banankunsten ble solgt på auskjon hos Sotherbys for 6,2 millioner dollar, nesten 70 millioner kroner.

Bananen og teipen kan imidlertid byttes ut som det passer seg, for det er viktig at det er en fersk banan.

Digital bank

World Liberty Financial er en kryptoplattform med mål om å fungere som en digital bank, der kunder kan låne, låne ut og investere i digitale valutaer.

Den kommende amerikanske presidenten Donald Trump har gitt tillatelse til å bruke navnet sitt, og bidrar med promotering. I bytte mottar Trump ifølge CNBC milliarder av «tokens» og retten til 75 prosent av inntektene over en terskel på 30 millioner dollar.

Plattformen lanserte sin nye token WLFI i oktober, og har som plan å samle inn 300 millioner dollar til en verdsettelse på 1,5 milliarder dollar i det første salget.

Før Suns investering var det solgt tokens for 21,2 millioner dollar, men mandag ettermiddag var det solgt for 51,2 millioner dollar. Ettersom salget har passert terskelen på 30 millioner dollar, virker det til å utløse inntektsfordelingen til Trump.