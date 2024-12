Aksje stiger etter Ringnes-kjøp

Omsetningshoppet i Kongsberg kom etter at det ble solgt 450.000 aksjer til en stykkpris på 1.265 kroner klokken 13.32. Det tilsvarer et salg på 569 millioner kroner.

Det ble gjort et stort salg i Kongsberg Gruppen mandag. Foto: Infront

Bevegelser

I et relativt svakt LPG-markedet tjente BW LPG hele 120,5 millioner dollar (1,3 milliarder kroner) i tredje kvartal mye takket være store derivatgevinster. Det er 35,5 millioner høyere enn i andre kvartal. Aksjen faller likvel 1,2 prosent.

I løpet av november falt Frontline 14,6 prosent. På desembers første handelsdag ser ikke trenden ut til å snu, da selskapet faller 3,7 prosent på mandag. Aksjen har tredje høyest omsetning, etter Kongsberg og Equinor. Det er ikke registrert noen nyheter om selskapet.

Christian Ringnes' Eiendomsspar melder mandag at det kjøper enda mer i Aurora Eiendom, etter at det nylig ble største aksjonær. Mandag handlet Ringnes Aurora-aksjer for 5,8 millioner. Aurora-aksjen stiger 3,13 prosent.

Mandag er den nye Telenor-sjefen Benedicte Shilbred Fasmer sin første dag i sjefsstolen. Hun tar over etter for Sigve Brekke, som har vært konsernsjef i over ni år. Sjefsbyttet ble annonsert i mai. Telenor-aksjen faller 0,4 prosent.

Christen Sveaas-dominerte Sea1 Offshore (eier 51,8 prosent) meldte mandag statusen på selskapets tilbakjøpsprogram i løpet av forrige uke. På oppdrag fra Sea1 kjøpte Arctic Securities totalt 116.000 aksjer til en snittpris på 29,03 kroner pr. aksje. Det tilsvarer aksjekjøp for i underkant av 3,4 millioner. Mandag faller likevel aksjen 2,8 prosent til 28,05 kroner.

Shelf Drilling annonserte mandag morgen at den oppjekkbare riggen Main Pass IV har fått en kontrakt på opp til to år i Nigeria. Kontrakten starter i september i år. Ifølge Shelfs forrige flåteoppdatering har riggen ligget utenfor Afrikas vestkyst i påvente av kontrakten. Shelf-aksjen stiger 0,8 prosent mandag.

Otovo-datteren European Distributed Energy Assets Midco kjøpte på fredag en portefølje av abonnementskunder i Østerrike «fra en anerkjent strømleverandør». Prislappen var på 4,3 millioner euro, tilsvarende 50,1 millioner kroner. Otovo stiger kraftig på nyheten og er opp 12 prosent.

Cool Company meldte mandag at adm. direktør Richard Tyrrell og finansdirektør Johannes Boots på fredag fikk frigjort aksjer fra et av selskapets insentivprogram. De to fikk frigjort henholdsvis 2.232 og 1.175 aksjer.

Selskapet har også planlagt et utbytte på 0,15 dollar pr. aksje (1,66 kroner) den 13. desember, og ble handlet eks-utbytte på fredag. Mandag faller i hvert fall aksjen 2,8 prosent – et fall på 2,60 kroner.

Tegningsrettene fra Norsk Titaniums emisjon utløp fredag. På mandag melder selskapet at emisjonen nesten ble fulltegnet, med en dekningsgrad på 99,6 prosent. Dette gir selskapet et bruttoproveny på 135,3 millioner. NTI-aksjen stiger mandag 2,5 prosent.

Magnoras rapporterte også om selskapets tilbakekjøpsprogram for forrige uke. Det ble kjøpt 270.530 millioner aksjer, til en snittpris på 23,40 kroner pr. stykk, som kostet selskapet 6,7 millioner kroner. Mandag faller aksjen 2,2 prosent til 24,50 kroner.

Aega-aksjen raser etter at det mandag foreslo en fortrinnsrettsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer. Tegningskursen er på 0,01 kroner, med et bruttoproveny på inntil 10 millioner kroner. Aksjen raser 32,6 prosent til 0,17 kroner.

Hafnia meldte at det har kommet til en avtale med Pareto Securities om å gjennomføre tilbakekjøpsprogrammet som ble annonsert ved fremleggelsen av rapporten fra tredje kvartal. Aksjen sendes ned 4,2 prosent.