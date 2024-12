Hexagon Composites-aksjen faller likevel 1,39 prosent til 42,60 kroner.

Ny toppsjef

Cavendish Hydrogen meldte mandag ettermiddag at styreleder Jon Andrè Løkke har kjøpt 32.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 8,89 kroner. I tillegg har han gjennom investeringsselskapet Ludens kjøpt 25.000 aksjer til kurs på 9,24 kroner. Cavendish-aksjen klatrer 2,13 prosent til 9,60 kroner.

Akastor-datter DDW Offshore er tildelt en seksmåneders kontraktsforlengelse med Petrofac for «Skandi Emerald», og selskapets totale ordrereserven er nå på 38 millioner dollar. Akastor-aksjen stiger 3,03 prosent til 12,94 kroner.

Aker Solutions stiger 4,49 prosent til 33,96 kroner på høy omsetning. Nordea Bank har nå kuttet sitt kursmål på aksjen fra 63 til 42 kroner, men beholder kjøpsanbefalingen.

Green Minerals var gårsdagens store taper med et fall på 35,9 prosent. Det skjedde etter SV fikk gjennomslag i regjeringens budsjettforlik, og sørget for at det ikke skal bli utlyst noen lisenser for gruvedrift på havbunnen i 2025. Tirsdag snur aksjen opp 2,88 prosent til 4,29 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er tirsdag morgen opp 1,03 prosent til 72,57 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,09 prosent til 68,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Investorene venter nå på møtet i Opec+ som avholdes førstkommende torsdag.

Ifølge TDN Direkt sa kilder mandag kveld til Reuters at oljekartellet sannsynligvis vil beslutte å forlenge sin seneste runde med oljeproduksjonskutt til utgangen av første kvartal.

– Jeg tror ikke det er noe annet alternativ enn å utsette det, sier senior markedsanalytiker Priyanka Sachdeva i Phillip Nova til nyhetsbyrået, og legger til at det muligens bare kan være for en måned, siden det er mye press fra landene som deltar i produksjonskuttene for å få i gang en økning.

Equinor er opp 1,16 prosent til 271,20 kroner, mens Aker BP klatrer 2,74 prosent til 228,80 kroner. Vår Energi styrkes 1,58 prosent til 36,67 kroner.