Kontraktsnyheter sendte aksje til værs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.472,91 poeng. I løpet av dagen ble det satt ny intradagrekord, da hovedindeksen var oppe i 1.481,23 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,74 dollar, opp 0,2 prosent. Equinor falt 1,5 prosent til 267,10 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,1 prosent til 230,70 kroner.

Biden-administrasjonen skjerpet tirsdag sanksjonene mot Iran og det USAs finansdepartement kaller Teherans «skyggeflåte». De refererte til det de mener er 35 skip som frakter ulovlig iransk olje til utlandet, noe som bidro til å sende tankaksjer opp på USA-børsen tirsdag. Onsdag gikk aksjene i John Fredriksens tankrederi Frontline opp 1,9 prosent til 180,40 kroner.

Tirsdag kveld meldte Vow at de sammen med datterselskapet Scanship har avtalt de viktigste kommersielle vilkårene med et verft i Europa for levering av avansert utstyr til flere cruiseskip i bestilling. Ordren vil ha en verdi for Vow på ca. 500 millioner kroner, og kontrakten er ventet fullført innen nyttår. Aksjen klatret 39,9 prosent til 2,35 kroner.

Reach Subsea falt 7,8 prosent til 8,48 kroner. Selskapet meldte onsdag morgen at Wilhelmsen New Energy har utøvd 9,9 millioner tegningsretter til en kurs på 3,28 kroner stykket, og samtidig solgt like mange aksjer til en kurs på 8,25 kroner.

Biotek-selskapet Circio Holding gikk opp 4,6 prosent til 0,91 kroner etter en oppdatering om bruk av deres teknologi, circVec. Selskapet har også etterspurt ytterligere finansiering fra Atlas.

Tirsdag steg Aega 77 prosent etter at Selaco, kontrollert av Svend Egil Larsen, flagget 1,1 millioner aksjer i selskapet like før børsslutt. Han eier dermed totalt 2,1 millioner aksjer, tilsvarende 8,67 prosent av selskapet. Onsdag falt aksjen 10,0 prosent til 0,33 kroner.

Finansdepartementet har senket kravet til egenkapital for boliglån fra 15 til 10 prosent. I tillegg endres forskriften for å legge bedre til rette for fastrenteavtaler, og det understrekes at bankene kan gjøre individuelle vurderinger blant annet for barnefamilier. Selvaag Bolig klatret 2,6 prosent til 35,90 kroner.

Investor Aasulv Tveitereid har solgt én million aksjer i Sats til en snittkurs på 24,72 kroner pr. aksje. Det viser Finansavisens Bjellesau-oversikt, som oppdateres med noen dagers etterslep. Onsdag gikk aksjen opp 0,8 prosent til 25,10 kroner.