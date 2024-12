Investoren Ole Morten Halvorsen – øyelegen som er blitt styrtrik på aksjeinvesteringer over flere år – har lenge stått oppført på aksjonærlistene til DNB.

På det meste eide han over 2,3 millioner aksjer i storbanken i 2022, før han mer enn halverte investeringen gjennom året til han satt igjen med rundt 950.000 aksjer. Siden den gang har han jevnt og trutt bygd opp eksponeringen igjen, og i midten av november i år satt han igjen på over to millioner aksjer i selskapet.

Nå har han valgt å gjenta historien.

Halverer posisjonen

Siden Halvorsen halverte posisjonen i 2022 har han, ifølge Finansavisens beregninger, bladd opp over 193 millioner kroner på aksjer i DNB gjennom 2023 og 2024 gjennom investeringsselskapet OM Holding. Samtidig har aksjen steget omtrent 38 prosent, justert for utbytte.

Basert på snittkursen ved de forskjellige kjøpsdatoene, skal Halvorsen ha tjent omtrent 41,8 millioner kroner på kursoppgangen.

Inkluderer man utbyttene på 16 kroner pr. aksje som ble utbetalt våren 2023 og 2024, der Halvorsen har fått utbetalt omtrent 54,8 millioner kroner, blir summen rundt 96,7 millioner.

Ifølge Finansavisens bjellesautjeneste virker det derimot som at Halvorsen er blitt mett på DNB, da han fra 25. november til 2. desember har solgt over halve porteføljen for 245,8 millioner kroner.

Etter salget sitter øyelegen nå igjen med 971.601 aksjer i DNB gjennom OM Holding til en verdi på 226,9 millioner kroner.

Aksjonærlistene viser i hovedsak endringer tre dager etter handelen er gjennomført, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra kjøp og salg, men også andre transaksjoner som utlån til shorting.



Bank og sjømat

Før salget var DNB Halvorsens nest største posisjon i porteføljen der han eier nesten 6,9 millioner aksjer til en verdi på over 855 millioner kroner. Etter siste ukens aksjesalg er derimot DNB blitt Halvorsens femte største investering på Oslo Børs.

Totalt har øyelegen en beholdning på 2,3 milliarder kroner fordelt på 19 aksjer på Oslo Børs.

Øyelegen kombinerer en portefølje av sikre finansaksjer med klokkertro på oppdrettsbransjen samt en bred og følgelig godt diversifisert portefølje.

På topp er det fortsatt Storebrand som briljerer, der øyelegen sitter med aksjer til over 859 millioner kroner. Videre sitter han med aksjer for henholdsvis 363, 308 og 270 millioner kroner i Grieg Seafood, Austevoll og Mowi.

Porteføljen viser også at øyelegen sitter med aksjer for nesten 82 millioner kroner i Pareto Bank, 38 millioner kroner i Morrow Bank og 32 millioner kroner i SpareBank 1 SR-Bank.