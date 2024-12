Frykten faller etter månedens viktigste nøkkeltall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 19.735,57 poeng, mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 44.897,30 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 6.087,24 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,1 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,7 prosent til 13,04.

«I dag er det én ting som gjelder, nemlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november: Nå kommer testen på om hvorvidt de svake oktobertallene primært var forklart av midlertidige forhold (orkaner og streik)», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Månedens viktigste nøkkeltall

Fasiten viser at sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 227.000 stillinger i november. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 200.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

Arbeidsledighetsraten i november oppgis til 4,2 prosent, i tråd med konsensus. Det er en liten økning fra 4,1 prosent måneden før.

– Det blir nok rentekutt i desember, hvis vi ikke får store overraskelser i de kommende inflasjonstallene, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.