Treningstøykjede stiger kraftig etter tallslipp

Klokken 21 norsk tid er den brede S&P 500-indeksen opp 0,16 prosent til 6.084,93. Industritunge Dow Jones faller 0,3 prosent til 44.632,54. Teknologiindeksen Nasdaq stiger 0,66 prosent til 19.829,95.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,153 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,25 prosent til 13,10.

«I dag er det én ting som gjelder, nemlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for november: Nå kommer testen på om hvorvidt de svake oktobertallene primært var forklart av midlertidige forhold (orkaner og streik)», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Månedens viktigste nøkkeltall

Fasiten viser at sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 227.000 stillinger i november. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 200.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

Arbeidsledighetsraten i november oppgis til 4,2 prosent, i tråd med konsensus. Det er en liten økning fra 4,1 prosent måneden før.

– Det blir nok rentekutt i desember, hvis vi ikke får store overraskelser i de kommende inflasjonstallene, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

Bevegelser

Treningstøykjeden Lululemon stiger kraftig med 16,56 prosent etter å ha knust Wall Streets forventninger for årets tredje kvartal.

Undertøysgiganten Victoria’s Secret stiger 9,24 prosent etter bedre enn forventede resultater for tredje kvartal. Selskapet rapporterte et tap på 50 cent pr. aksje, mens analytikerkorpset forventet et tap på 63 cent pr. aksje. Omsetningen endte på 1,35 milliarder dollar, mot en forventet 1,29 milliarder dollar.

Petco-aksjen stiger med 15 prosent etter at dyrebutikkjeden rapporterte et mindre tap enn forventet for tredje kvartal. Petco hadde et tap på 2 cent pr. aksje, mot det forventede tapet på 4 cent pr. aksje. Omsetningen overgikk også analytikerestimatene.

Det er vind i seilene for Magnificent 7-aksjene, forutenom Nvidia og Apple som faller 1,84 prosent og 0,02 prosent. Microsoft er opp 0,25 prosent. Alphabet stiger 1,04 prosent og Tesla stiger 2,59 prosent. Meta er opp 2,26 prosent og Amazon stiger 2,31 prosent.