Wall Street blandet: Meta klatret til ny all-time high etter TikTok-dom

– Det blir nok rentekutt i desember, hvis vi ikke får store overraskelser i de kommende inflasjonstallene, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets.

Bevegelser

Treningstøykjeden Lululemon steg kraftig med 15,9 prosent etter å ha knust Wall Streets forventninger for årets tredje kvartal.

Undertøysgiganten Victoria’s Secret steg 11,7 prosent fredag etter bedre enn forventede resultater for tredje kvartal. Selskapet rapporterte et tap på 50 cent pr. aksje, mens analytikerkorpset forventet et tap på 63 cent pr. aksje. Omsetningen endte på 1,35 milliarder dollar, mot en forventet 1,29 milliarder dollar.

Petco-aksjen steg med 7,96 prosent etter at dyrebutikkjeden rapporterte et mindre tap enn forventet for tredje kvartal. Petco hadde et tap på 2 cent pr. aksje, mot det forventede tapet på 4 cent pr. aksje. Omsetningen overgikk også analytikerestimatene.

Det er vind i seilene for flere av Magnificent 7-aksjene etter Tiktok tapte ankesak om tvangssalg i USA. Forutenom Nvidia og Apple, som falt henholdsvis 1,81 prosent og 0,08 prosent, har resten av Magnificent 7-aksjene hatt en god dag på børs fredag.

Microsoft endte opp 0,21 prosent. Alphabet steg 1,25 prosent og Tesla steg 5,34 prosent. Meta endte opp 2,44 prosent og Amazon steg 2,94 prosent, begge til nye toppnoteringer.

Målt i børsverdi er det Apple som troner øverst som verdens mest verdifulle selskap, etterfulgt av Nvidia og Microsoft på en henholdsvis andre og tredjeplass.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen falt 1,65 prosent til 67,2 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober falt 1,44 prosent til 71,05 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen steg 0,23 prosent til 3.086 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 0,11 prosent til 46,5 euro/MWh.

Krypto

Fredag er bitcoin-prisen opp 4,27 prosent til 101246,7 dollar klokken 22:16 norsk tid.

Ethereum steg 7,7 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 3,67 prosent.