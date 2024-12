Morgan Stanley ser bunnen i Tyskland

Morgan Stanley tror nedturen i Tyskland kan nærme seg slutten, de tror nyvalget 23. februar kan bane vei for bedre tider. Et team ledet av sjeføkonom Jens Eisenschmidt forventer imidlertid ikke at en ny regjering kan dannes før tidligst i april 2025.

I Morgan Stanleys estimater fremgår det at en justering av gjeldsbremsen (regjeringen kan ikke budsjettere underskudd på mer enn 0,35 prosent av BNP) kan gi 15 basispunkter økt vekst, men også 20 basispunkter økt underskudd.

Forventningene til tysk BNP i 2025 heves til 0,8 prosent fra 0,5 prosent, etter å ha falt 0,1 prosent i 2024. For 2026 estimerer banken 0,9 prosent vekst.

I forrige uke la sjeføkonom Sven Jari Stehn i Goldman Sachs seg betydelig under konsensus, med beskjedne 0,3 prosent vekst i 2025.

Morgan Stanley har også vurderte effekten av presidentskiftet i USA, og tror det kommer moderate og målrettede tollsatser. Det inkluderer stål og aluminium, som forventes tidlig i 2025. I løpet av 2026 forventer de 30 prosent toll på biler.

Kjøp tyske aksjer

MDAX-indeksen, som inneholder tyske mellomstore selskaper, har gjort det langt dårligere enn DAX-indeksen – nesten 43 prosent svakere de siste tre årene. Et sentralt spørsmål blant investorer har vært om nyvalget i Tyskland kan være en katalysator for en oppgang i MDAX, ifølge banken. Morgan Stanley tror dette er tilfelle, og mener selskaper med høy innenlands eksponering vil dra nytte av nyvalget.

Før finanspolitisk stimulans fra en ny regjering forventer Morgan Stanley at MDAX vil være den investorer bør fokuserer på for å tjene på den ventede utviklingen.

I tillegg til stimulering forventes også fallende renter å ha en betydelig positiv effekt på tyske mellomstore selskaper, mener teamet.