Ser ingen slutt på problemene i Tyskland

«Vi ser for oss en kraftig negativ effekt fra handelsspenninger under den kommende Trump-administrasjonen i USA; høye energipriser fortsetter å legge en betydelig demper på industrien, og Kina har utviklet seg fra å være Tysklands viktigste eksportmarked til å bli en hovedkonkurrent», skriver Stehn.

Kina tar over

Den tidligere europeiske sentralbanksjefen Mario Draghi varslet i høst at Europa kan være i ferd med å tape konkurransen mot Kina og USA. Det skyldes blant annet at EU har to–tre ganger dyrere strøm enn Kina og USA. EU henger etter når det gjelder teknologi, og unionen er mer avhengig av global handel enn Kina og USA.

Bakgrunnen for at Kina gikk fra å være Tysklands viktigste eksportpartner til å bli en hovedkonkurrent skyldes flere faktorer. Ifølge Stehn er hovedpoenget at svak etterspørsel fra Kina har redusert Tysklands eksport, samtidig som Kina i økende grad produserer varer som ligner på tyske og dermed konkurrerer direkte med tyske produsenter.

Les også Europakrisen – hvor ille, egentlig? Tyskland og resten av eurosonen er fullstendig parkert av sterke USA. Eller?

Noen sektorer hvor Kina har tatt markedsandeler fra Tyskland inkluderer biler, elektriske produkter, kjemikalier og grunnmetaller, ifølge Stehn.

«Tyskland har lukket øynene og vært for naivt og arrogant overfor kinesisk konkurranse. Bare for å finne ut nå at Kina faktisk er blitt et bedre Tyskland når det gjelder industriproduksjon», skriver Brzeski.

Nyvalg, ny start?

Kansler Olaf Scholz skal holde en tillitsvotering 16. desember, som baner vei for valg 23. februar. Til tross for de mange økonomiske motvindene i Tyskland, mener investorer at nyvalget kan skape vekstmuligheter, påpeker Stehn.

Meningsmålinger taler for at det konservative CDU/CSU vil vinne valget, med Friedrich Merz som en svært sannsynlig neste kansler, ifølge sjeføkonomen i Goldman. Investorer vil imidlertid følge nøye med på stemmeandelen til AfD, BSW og FDP.

Investorer håper at den nye regjeringen kan utvide reglene i finanspolitikken for å gjøre den mer ekspansiv, spesielt ved å reformere gjeldsbremsen, som innebærer at regjeringen ikke kan budsjettere underskudd på mer enn 0,35 prosent av BNP, justert for den økonomiske syklusen.