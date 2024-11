Tyske ThyssenKrupp Steel Europe har varslet en nedbemanning som de kommende årene kan ramme 11.000 ansatte, melder Reuters. Det tilsvarer rundt 40 prosent av arbeidsstyrken.

Styret har foreslått å kutte 5.000 stillinger innen 2030, mens ytterligere 6.000 stillinger kan bli outsourcet gjennom salg av virksomhet eller overføring til eksterne aktører.

I dag har ThyssenKrupp Steel Europe rundt 27.000 ansatte.

Virksomheten har gått med driftsunderskudd i fire av de seneste fem årene, tynget av konkurransen fra rimeligere aktører i Asia, høye energipriser og tregere verdensøkonomi, skriver nyhetsbyrået.

– Hastetiltak kreves

«Hastetiltak kreves for å forbedre ThyssenKrupp Steels egen produktivitet og driftseffektivitet og for å oppnå et konkurransedyktig kostnadsnivå,» heter det i en pressemelding.

Tiltakene inkluderer videre en reduksjon av produksjonskapasiteten fra 11,5 til 8,7–8,9 millioner tonn. Det innebærer at prosesseringsanlegget i Kreuztal-Eichen legges ned og at selskapets anlegg i Duisburg selges eller legges ned.

– Alle som ønsker å kutte mer enn 11.000 stillinger og å stenge et anlegg, må forvente hard motstand fra IG Metall, sier Knut Giesler, leder av fagforeningen IG Metall i delstaten Nordrhein-Westfalen, ifølge Reuters.

Tidligere i november skrev ThyssenKrupp ned verdien av stålvirksomheten med nye 1 milliarder euro – tilsvarende 11,6 milliarder kroner – på grunn av bransjens utsikter.

Bloomberg opplyser samtidig at stålvirksomheten, som er Tysklands største stålprodusent, skal være i forhandlinger med den tsjekkiske milliardæren Daniel Kretinskys EP Corporate Group om at investeringskonsernet øker sin eierandel fra 20 til 50 prosent.

Flere store kutt

Vanskelige økonomiske forhold og vedvarende svak etterspørsel har tvunget en rekke selskaper i Europa til å nedbemanne eller innføre ansettelsesstopp i senere tid, viser en Reuters-oversikt.

Totalt er det snakk om kutt av mer enn 20.000 stillinger på tvers av kontinentet og innen flere bransjer.

Dette inkluderer 1.600 stillinger hos den svenske batteriprodusenten Northvolt , 5.500 stillinger hos den tyske bildelgiganten Bosch , opp mot 2.500 jobber hos luftfartsgiganten Airbus og 3.000 stillinger i det svenske telekomkonsernet Telia.

I tillegg kommer amerikanske Fords planer om å kutte ytterligere 4.000 stillinger i Europa, flygiganten Lufthansas planer om 20 prosents kutt i administrasjonen samt storbanken Santanders planer om å kutte 1.400 stillinger.

Her hjemme har børskjempene Equinor, DNB og Yara varslet bemanningskutt.

DNB meldte i september om kutt av 500 heltidsstillinger , Yara opplyste i oktober om kuttplaner for et anlegg i Belgia som kan føre til kutt av 115 jobber, mens det i forrige uke ble kjent at Equinor vil redusere bemanningen i fornybar-virksomheten med 20 prosent.