Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at «Magnificent 7»-aksjene tynget Wall Street mandag.

«Det var for øvrig telekommunikasjonssektoren som gjorde det svakest, selv om denne sektoren ikke veier like tungt som teknologisektoren. Hvorvidt toppen er nær for flere av de aller største teknologiselskapene, er ikke gitt, men mange av disse har blitt vesentlig mer modne som selskaper enn noen gang tidligere», skriver han.

«Det er også kanskje verdt å merke seg at flere av de største teknologirelaterte selskapene nylig har blitt innlemmet i den tradisjonsrike Dow Jones Industrial Average, deriblant Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon og Salesforce», påpeker Berntsen.

Han skriver også at Kospi-indeksen i Sør-Korea gjorde et lite comeback i natt, etter å ha falt markant på grunn av politisk uro de siste dagene.

«Kinesiske aksjer var også i fokus tirsdag, og det på den positive siden. Signaler om ytterligere stimulanser fra myndighetene løftet både Hang Seng-indeksen og Shanghai CSI 300. Det ligger kanskje i kortene at kinesiske myndigheter vil gjøre det de kan for å få fart på veksten i landet etter flere magre år», skriver analytikeren.

Asia

Shanghai Composite i Kina stiger tirsdag 1,32 prosent, CSI 300 er opp 1,51 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,88 prosent.

Sentimentet forsterkes ifølge CNBC av en kunngjøring fra myndighetene i Beijing sent mandag kveld. Der meldte de om «mer proaktive» finanspolitiske tiltak og moderat løsere pengepolitikk i 2025, som en del av arbeidet med å øke det innenlandske forbruket.

I Japan klatrer Nikkei 0,52 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,39 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer nå 2,26 prosent. Det har vært mye uro i landet siden president Yoon Suk-yeol i forrige uke innførte en midlertidig militær unntakstilstand.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er tirsdag morgen ned 0,53 prosent til 71,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 67,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,61 prosent til 6.053,00. Industritunge Dow Jones falt 0,54 prosent til 44.402,98, mens teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,62 prosent til 19.736,69.

Sjokoladeprodusenten Hershey steg med 10,9 prosent etter at Bloomberg rapporterte at Cadbury- og Oreo-produsenten Mondelez forsøker å kjøpe selskapet.

Kinas politbyrå kunngjorde planer om å lempe på pengepolitikken for å stimulere innenlands vekst i 2025. Temu-eier PDD steg 10,4 prosent på nyheten.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 1.454,92 poeng.

Equinor casher inn 22 milliarder kroner etter salg av oppstrømsvirksomheten i Aserbajdsjan og Nigeria. Samtidig har J.P. Morgan oppjustert sin anbefaling på aksjen fra underweight til overweight, og jekket opp kursmålet fra 240 til 330 kroner. Aksjen gikk opp 2,5 prosent til 266,80 kroner.

Flere europeiske forsvarsaksjer - deriblant Kongsberg Gruppen - falt markant mandag. Nedgangen kom i kjølvannet av helgens møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USAs kommende president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. I løpet av mandagens handel falt Kongsberg Gruppen 4,7 prosent til 1.267 kroner.