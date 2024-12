Donald Trump senket Kongsberg Gruppen

Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 1.454,92 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,36 dollar, opp 1,7 prosent.

Equinor casher inn 22 milliarder kroner etter salg av oppstrømsvirksomheten i Aserbajdsjan og Nigeria. Samtidig har J.P. Morgan oppjustert sin anbefaling på aksjen fra underweight til overweight, og jekket opp kursmålet fra 240 til 330 kroner. Aksjen gikk opp 2,5 prosent til 266,80 kroner.

Flere europeiske forsvarsaksjer - deriblant Kongsberg Gruppen - falt markant mandag. Nedgangen kom i kjølvannet av helgens møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, USAs kommende president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. I løpet av mandagens handel falt Kongsberg Gruppen 4,7 prosent til 1.267 kroner.

– Det er forventninger til at helgens møte kan bidra til fred i Ukraina, noe som påvirker Kongsberg Gruppen, sier Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen.

DNO gikk opp 4,9 prosent til 10,28 kroner etter selskapet meldte at Trym-feltet er tilbake i produksjon etter å ha vært nedstengt i fem år. Feltet, hvor DNO eier 50 prosent, har vært stengt i forbindelse med TotalEnergies' ferdigstilling på Tyra-feltet på dansk sokkel i Nordsjøen, som Trym er knyttet til.

Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning av Dof Group, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 140 kroner. Aksjen klatret 2,2 prosent til 82,75 kroner.

Lokotech Group-datter Lokotech AS har signert en rammeavtale for forhåndsbestilling av selskapets proprietære Scrypt-minere med et selskap i USA. I en børsmelding fremgår det at avtalen kan gi mulige bruttoinntekter i størrelsesorden 2-5 millioner dollar. Aksjen gikk opp 13,6 prosent til 1,50 kroner.

Fredag steg XXL nesten 27 prosent, etter at det ble kjent at Frasers Group vil legge frem et betinget bud på 10 kroner pr. aksje.

– Budet kan best beskrives som en fornærmelse eller ran på lyse dagen, sier XXL-aksjonær Adriano Capoferro til Finansavisen. Mandag falt aksjen 1,2 prosent til 10,02 kroner.

Moreld tar nå sikte på en børsnotering innen jul, og gjennomfører en rettet emisjon av 64,55 millioner nye aksjer til en kurs på 13,95 kroner. Det vil gi et bruttoproveny på ca. 900 millioner kroner.