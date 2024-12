Oslo Børs faller tirsdag formiddag.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.446,82, ned 0,55 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oppgang

Europris styrkes 5,61 prosent til 74,30 kroner. DNB Markets oppgraderer nå aksjen fra hold til kjøp, og jekker samtidig opp kursmålet fra 73 til 85 kroner.

Jan Petter Sisseners Canopus har nå Europris blant en av sine største posisjoner. Se hans desember-favoritter her.

Tor Olav Trøims Borr Drilling klatrer 5,11 prosent til 41,96 kroner. Riggselskapet meldte mandag kveld at de har sikret en ny kontrakt verdt 646 millioner kroner for riggen «Norve» i Vest-Afrika.

I rødt

Kitron avholder tirsdag sin kapitalmarkedsdag, og aksjen er nå ned 4,48 prosent til 31,10 kroner.

Selskapet forventer nå driftsinntekter i 2025 på mellom 600 og 700 millioner euro og et driftsresultat på mellom 42 og 63 millioner euro. I forkant spådde analytikerne inntekter på 684 millioner i 2025 og et driftsresultat på 55 millioner.

Aker Solutions faller 2,24 prosent til 32,26 kroner etter at Pareto mandag ettermiddag kuttet kursmålet på aksjen fra 55 til 33 kroner. Meglerhuset beholder sin hold-anbefaling.

Også Entra faller etter kutt i kursmål, og er nå ned 2,35 prosent til 116,60 kroner. Goldman Sachs beholder salgsanbefalingen på aksjen, men senker kursmålet fra 111 til 102 kroner.

Konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners har gjennom selskapet Damgård Invest solgt 450.000 aksjer. I tillegg har Enger solgt hele sin direkte eierandel på 116.584 aksjer til Damgård Invest. Höegh Autoliners-aksjen faller 0,89 prosent til 111,80 kroner.

Avance Gas svekkes 2,70 prosent til 75,60 kroner. Aksjen ble i dag notert eks utbytte på 3,50 dollar. Også Frontline noteres eks utbytte, på 0,34 dollar pr. aksje, og aksjen er opp 0,30 prosent til 167,20 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er tirsdag morgen ned 0,33 prosent til 71,89 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,41 prosent til 68,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Dårlig vær gjør at oppstarten av Johan Castberg nå utsettes med et par måneder til januar eller februar.

For operatøren Equinor har utsettelsen lite å si, men for Vår Energi, som er medeier på feltet, utgjør det mer.

– For Vår Energi betyr det at produksjonen i år ender i nedre del av det som er forespeilet av selskapet. I tillegg blir det minst 4-5 uker med mindre produksjon, slik at fri kontantstrøm blir 3-5 prosent lavere, sier ABG-analytiker John Olaisen.

Equinor svekkes 0,86 prosent til 264,50 kroner, mens Vår Energi faller 1,15 prosent til 35,19 kroner.

Aker BP er ned 1,10 prosent til 224,60 kroner.