Saken oppdateres.

Oslo Børs endte i rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.447,17, en nedgang på 0,5 prosent. Så langt i år er dermed børsen opp 10,7 prosent.

Brent-oljen med februar-levering er uendret til 72,15 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 68,49 dollar fatet.

Dårlig vær gjør at oppstarten av Johan Castberg nå utsettes til januar eller februar.

– For Vår Energi betyr det at produksjonen i år ender i nedre del av det som er forespeilet av selskapet. I tillegg blir det minst 4-5 uker med mindre produksjon, slik at fri kontantstrøm blir 3-5 prosent lavere, sa ABG-analytiker John Olaisen.

Equinor ble svekket 0,5 prosent til 265,40 kroner, mens Vår Energi falt 1,6 prosent til 35,02 kroner. Aker BP endte ned 1,6 prosent til 223,50 kroner.

Bevegelser

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Solutions falt 3,4 prosent til 31,68 kroner. Det skjer etter at Pareto har kuttet kursmålet fra 55 til 33 kroner. Kuttet kommer imidlertid etter det store utbyttet, og meglerhuset beholder sin hold-anbefaling.

Europris steg 2,9 prosent til 72,40 kroner. DNB Markets oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og jekket samtidig opp kursmålet fra 73 til 85 kroner.

Jan Petter Sisseners Canopus har nå Europris blant en av sine største posisjoner. Se hans desember-favoritter her.

Tor Olav Trøims Borr Drilling klatret 1,9 prosent til 40,70 kroner. Riggselskapet meldte mandag kveld at de har sikret en ny kontrakt verdt 646 millioner kroner for riggen «Norve» i Vest-Afrika.

DNB hever kursmålet i Cambi fra 19 til 23 kroner, mens Pareto initierer dekning med en kjøpsanbefaling og setter kursmålet til 19 kroner. Industri- og teknologiselskapet steg 2,1 prosent til 14,40 kroner.

Svelland over 5 prosent

Mirabella Financial Services LLP krysset tirsdag morgen 5 prosent i batteriselskapet Ensurge Micropower.

Ifølge meldingen ser det ut til at alle disse flagges på vegne av hedgefondet Svelland Global Trading Master Fund (Svelland Capital), samt Compass Offshore HTV PCC Limited og Compass HTV LLC. Aksjen endte opp 6,2 prosent til 0,95 kroner.

Konsernsjef Andreas Enger i Höegh Autoliners har gjennom selskapet Damgård Invest solgt 450.000 aksjer. Höegh-aksjen steg 0,4 prosent til 113,30 kroner.

Også Entra falt etter kutt i kursmål, og endte ned 1,7 prosent til 117,40 kroner. Goldman Sachs beholdt salgsanbefalingen på aksjen, og kuttet kursmålet fra 111 til 102 kroner.

Kitron avholdt sin kapitalmarkedsdag tirsdag, og aksjen falt ned 3,3 prosent til 31,50 kroner.