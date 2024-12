Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at de asiatiske investorene sendte børsindeksene i regionen nedover fredag, og at dermed er det lite drahjelp å få derfra i dag.

«2024 nærmer seg slutten. Selv om halve desember gjenstår, er det få fulle handelsdager igjen. 2024 har vært nok et sterkt år for globale aksjer. Det gjenstår å se om denne trenden fortsetter i 2025», skriver Berntsen.

Han påpeker at aksjemarkedet rundt årsskiftet preges av sesongmessige fenomener som skatteplanlegging, porteføljerebalansering og «julerally» (Santa Claus Rally), hvor optimismen ofte løfter markedene i slutten av desember og begynnelsen av januar.

«Lavere handelsvolumer og likviditet kan gi økt volatilitet, mens forvaltere kan drive opp populære aksjer gjennom «window dressing». Samtidig kan makroøkonomiske faktorer som rentebeslutninger og nøkkeltall sette tonen for det nye året. Dette gjør årsskiftet til en tid preget av både muligheter og risiko for investorer, særlig i forbindelse med spekulasjoner om kommende økonomiske trender», skriver analytikeren.

Asia

Børsene faller bredt i Asia etter at kinesiske myndigheter bekreftet sine nylige politiske endringer og planer for å øke veksten i landet etter et økonomisk toppmøte torsdag.

Ifølge president og sjeføkonom i Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang, antyder rapportene fra møtet at regjeringen vil sette et vekstmål på rundt 5 prosent, det samme som i år.

– Beskjeden om å øke finansunderskuddet og et rentekutt er akkurat som forventet. Retningen til politikken er klar, men størrelsen på stimulansene betyr mye, og er noe vi sannsynligvis først vil finne ut av etter at USA kunngjør tollsatsene på Kinas eksport, sier han til CNBC.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,60 prosent, CSI 300 er ned 1,86 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,93 prosent. I Japan faller Nikkei 1,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,02 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er torsdag morgen opp 0,01 prosent til 73,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,09 prosent til 70,08 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,54 prosent til 6.051,28. Industritunge Dow Jones falt 0,52 prosent til 43.920,60. Teknologiindeksen Nasdaq nådde ny rekord på 20.018,24, før den endte ned 0,66 prosent til 19.902,84.

Adobe sin guiding for neste års regnskapsmessige første kvartal nådde ikke opp til forventningene. Selskapet forventer å omsette for 5,63-5,68 milliarder dollar, mens analytikerne forventet en omsetning på 5,73 milliarder dollar. Aksjen endte ned 13,69 prosent.

Mediakjempen Warner Bros steg kraftig til 15,43 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet annonserte en restruktureringsplan om å skille kabel TV fra streaming og studio-virksomheten.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs flatet ut mot stengetid og endte opp 0,06 prosent til 1.448,52 poeng.

Tirsdag meldte Aega at det hadde fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Investorene svarte med å sende aksjen opp 22,1 prosent på onsdag. I går steg den ytterligere 52,8 prosent til 0,72 kroner.