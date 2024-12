– Dette er «high for longer», sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets, med henvisning til sentralbankenes mantra da de hadde hevet rentene ferdig som svar på den høye inflasjonen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten hoppet da rentedommen ble kjent. Ved stengtid er statsrenten på 4,506 prosent, opp 0,121 prosentpoeng. Det er det høyeste rentenivået siden mai.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, bykset 62 prosent til 25,64.

Aksjer

Den haukete innstillingen til FED sendte de fleste aksjer nedover. Samtlige av de store Magnificent Seven-selskapene svekker seg etter dommen, og alle endte onsdagen i rødt territorie.

Da Wall Street stengte, hadde Apple gått ned 2,14 prosent og Amazon ned 4,60 prosent. Meta falt 3,59 prosent, og Microsoft gikk ned 3,76 prosent. Alphabet falt 3,54 prosent.

Nvidia har vært utsatt for betydelig gevintsikring de seneste dagene, og var før åpning i korreksjonsmodus etter en nedgang på 12 prosent fra toppen. Onsdag var aksjen opp over 4 prosent før rentedommen, med i etterkant har all oppgang forduftet. Aksjen falt 1,14 prosent.

Tesla har vist styrke de seneste dagene, men onsdag ramlet aksjen hele 8,28 prosent.

Driftsbalanse

USAs driftsbalanse endte på minus 310,9 milliarder dollar i tredje kvartal. Ifølge Trading Economics var det ventet en driftsbalanse på minus 284 milliarder dollar.

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 1,8 prosent på månedsbasis i november, til en sesongjustert årstakt på 1,29 millioner boliger. Her var det ventet en årstakt på 1,34 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser økte 6,1 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,505 millioner.