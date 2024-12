Et litt mindre stramt arbeidsmarked gir tilsvarende rom for fallende lønnsvekstrater. DNB Markets spår en nominell lønnsvekst i 2025 på 4,4 prosent, ned fra litt over fem prosent for inneværende år. Meglerhuset spår samtidig at konsumprisindeksen kommer ned til 2,9 prosent, som i så fall gir nok et år med økt gjennomsnittlig reallønnsvekst. Stigende kjøpekraft til tross, noe detaljhandelsoppsving ser vi slett ikke for oss, da husholdningene også til neste år fortsatt må leve med relativt sett høye rentebelastninger og ellers stive husholdningsbudsjetter. OECD forventer bare et forsiktig oppsving i privatforbruket her til lands, fra en årsvekst i år på rett over en prosent til 1,8 prosent i 2025. I stedet for å jakte nye forbruksartikler tror vi derimot tjenesteetterspørselen fortsetter å holde seg godt. Treningskjeden Sats meldte nylig om rekordhøye medlemstall, noe som viser at selv i utfordrende økonomiske tider prioriterer mange av oss helse og velvære.