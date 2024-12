Sist oppdatert 15.50

Et par minutter etter handelen startet så det slik ut på de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones faller 0,2 prosent til 42.277 poeng.

faller 0,2 prosent til 42.277 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq faller 1,1 prosent til 19.170 poeng.

Markedspulsen S&P 500 synker 0,5 prosent til 5.836 poeng.

Etter at Novo Nordisk fredag la frem resultatene fra sin CagriSema-studie raste aksjen. Det er godt nytt for investorene i Novo sin største konkurrent, Eli Lilly, som i førhandelen var opp over 6 prosent.

Etter handelen startet stiger Eli Lilly mellom 5 til 6 prosent. Novo Nordisk faller også 20 prosent på New York-børsen.

På makrofronten kom Feds favorittall på fredag. Der viste PCE-inflasjonen i USA en vekst på 0,1 prosent i november. På forhånd var den ventet på 2 prosent. På årsbasis var inflasjonen på 2,4 prosent.

Kjerne-PCE, som er Feds foretrukne indikator på trenden i prisveksten, kom inn på 0,1 prosent i november. Her var det også ventet 0,2 prosent. På årsbasis var kjerne-PCE på 2,8 prosent etter november.

I etterkant svekket dollaren seg. Mot euroen er svekkelsen ved åpning på 0,3 prosent, mens mot pundet er den på 0,4 prosent. Den norske kronen styrker seg 0,2 prosent.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen faller 6 basispunkter til 4,514 prosent. Toåringen faller 4,8 punkter til 4,28 prosent.