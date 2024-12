Saken oppdateres

Ved børsåpningen 2. juledag så det dystert ut for de tre toneangivende indeksene på Wall Street. I løpet av handelsdagen har derimot de tre indeksene hentet inn noe av fallet. Det ble likevel brudd på oppgangsrekken som man har vært vitne til de siste dagene.

Industritunge Dow Jones endte opp 0,07 prosent torsdag, som markerer femte dag på rad med oppgang. Nasdaq og S&P 500 endte derimot dagen ned henholdsvis 0,05 og 0,04 prosent.

Samtidig steg amerikanske renter, med tiåringen opp fire poeng til 4,56 prosent. Amerikanske dollar styrker seg, mens Bitcoin er ned 3,81 prosent til omtrent 95.437 dollar.

Gullprisen stiger samtidig med 0,51 prosent til litt over 2.634 dollar pr. unse. Seniorstrateg Daniel Pavilonis i RJO Futures sier at usikkerhet knyttet til Russlands angrep mot det elektriske systemet i Ukraina er med på å sende gullprisen oppover torsdag, ifølge Reuters.

Videre sier han at han forventer at både investorer og sentralbanker vil trekke seg mot gull neste år, og venter at gullprisen vil bikke 3.000 dollar pr. unse i 2025.

Slutt på nisserally

Ifølge CNBC har investorene vært opptatt av mulighetene for et såkalt santa claus rally, som best kan oversettes til et «nisserally» på norsk. Dette er perioden over de fem siste handelsdagene i året og de to første i januar, og torsdag er andre dag i perioden. Siden 1950 har S&P 500 gitt en snittavkastning på 1,3 prosent i perioden, ifølge LPL Research.

– Det er en rolig tid på året. Institusjonelle investorer handler ikke og den drives mer av småsparere, slik at det som skjer på slutten av året, er ikke nødvendigvis en indikator for hvordan januar og februar vil bli, sier forvalter Michael Zinn i UBS Wealth Management til CNBC.

Apple i all-time high

Når det gjelder Apple så har Wedbush jekket opp kursmålet på Apple fra 300 til 325 dollar – og stempler dermed giganten med det høyeste kursmålet av meglerhusene på Wall Street, skriver Bloomberg.

Apple endte dagen opp 0,32 prosent til 259,02 dollar pr. aksje - den høyeste sluttkursen for selskapet noen sinne, etter å ha bikket 260,10 dollar tidligere i handelsdagen.

Samtidig har GameStop fortsatt oppgangen, og steg over seks prosent 2. juledag til nesten 33 dollar pr. aksje.

Oppgang er det også hos bilgiganten Honda, som nylig meldte en sammenslåing med japanske Nissan, for å øke konkurransen i elbilmarkedet. Honda steg over fire prosent i løpet av handelsdagen.

Ferske arbeidsmarkedstall

Ellers viste amerikanske arbeidsmarkedstall at det var 219.000 førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA i uken som endte 21. desember.

Ifølge prognoser fra Dow Jones var det ventede tallet 225.000 personer.

Antallet personer som fortsetter å motta dagpenger steg til 1,91 millioner, og nådde dermed sitt høyeste nivå siden 13. november 2021.