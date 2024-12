(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen fredag.

Kl. 10.41 står hovedindeksen i 1.423,63, opp 1,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 881 millioner kroner.

Shippingopptur

Blant tungvekterne er John Fredriksen-dominerte Frontline blant aksjene som stiger mest, med en oppgang på 3,10 prosent til 159,65 kroner.

Finansnestor Jan Petter Sissener har Frontline som en av sine favoritter inn i det nye året. Han mener tankselskapet handler til rabatt på faktisk stålverdi på skipene, noe han trekker frem som en god sikring mot eventuelt oljeprisfall.

MPC Container Ships styrkes 2,10 prosent til 20,90 kroner, mens Höegh Autoliners klatrer 2,36 prosent til 113,00 kroner.

Ellers stiger Hafnia 3,82 prosent til 61,15 kroner, mens Okeanis Eco Tankers er opp 6,28 prosent til 237,00 kroner.

Wallenius Wilhelmsen klatrer 1,19 prosent til 93,80 kroner. Bilfraktrederiet kunne i morges melde om en fornyelse av kontrakten med Hyundai og Kia. De totale inntektene inntekter fra kontrakten er estimert til 4,2 milliarder dollar.

Ny himmelferd

Oljeselskapet Zenith Energy stiger nå 37,13 prosent til 0,65 kroner på relativt høy omsetning. Det skjer etter at selskapet nå har mottatt den siste beslutningen fra voldgiftsdomstolen ved International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) i Washington mot Tunisia.

Endelig dom i saken er ventet i løpet av de to første kvartalene i 2026. Selskapet har også en annen voldgiftssak mot Tunisia, ICC-2, og i denne er det ventet en avgjørelse i løpet av sommeren 2025.

Kravene til Zenith mot Tunisia beløper seg til totalt 639,7 millioner dollar.

Også torsdag i forrige uke steg aksjen kraftig, da etter positivt utfall i voldgiftssaken mot ETAP vedrørende kontraktsbrudd knyttet til produksjon og salg av olje i Tunisia. Den siste måneden har Zenith-aksjen klatret over 250 prosent.

Rec Silicon klatrer 17,29 prosent til 4,02 kroner. Aksjen har dermed nå hentet inn igjen nesten hele fallet fra onsdag i forrige uke, da den endte ned over 50 prosent etter tirsdagens krisemelding. Der ble det varslet at tredjepartstesten av kvaliteten på selskapets polysilisium feilet.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er fredag morgen ned 0,19 prosent til 73,40 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,32 prosent til 69,84 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,22 dollar fatet ved børsslutt i Oslo lillejulaften.

Equinor stiger 2,05 prosent til 260,80 kroner, mens Aker BP er opp 1,63 prosent til 218,20 kroner. Vår Energi klatrer 3,03 prosent til 35,04 kroner.