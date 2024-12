Pareto Securities har forøvrig nedjustert kursmålet for Wallenius Wilhelmsen fra 159 til 148 kroner, men gjentatt en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt. Aksjen handles fredag rundt 95 kroner.

Ellers i shipping stiger MPC Container Ships 2,0 prosent. BW LPG er opp 4,0 prosent, mens Avance Gas er opp 6,9 prosent.

En rekke sjømataksjer trekker også oppover fredag ettermiddag. Mindre laks og høy etterspørsel bidrar til at lakseprisen stiger inn mot neste uke, melder TDN Direkt og viser til Intrafish. iLaks rapporterer også om mye høyere laksepriser nå som den første 2025-laksen selges.

Mowi er uendret, SalMar stiger 0,1 prosent, Grieg Seafood er opp 1,8 prosent, Lerøy Seafood stiger 0,6 prosent, Bakkafrost er opp 0,2 prosent, mens Austevoll Seafood er opp 0,4 prosent.

Elliptic Laboratories har inngått en programvarelisensavtale med en ny smarttelefonkunde, som lar kunden bruke selskapets AI Virtual Proximity-sensoren Inner Beauty i sine fremtidige smarttelefonmodeller. Elliptic Labs-aksjen er opp 1,8 prosent.

Nordic Mining faller 1,0 prosent. Gruveselskapet opplyste sent lille julaften at det har produsert det første mineralkonsentratet fra Engebø-prosjektet.

«Den første produksjonen av mineralprodukter ved Engebø er en stor begivenhet for selskapet. Det markerer avslutningen på et prosjekt som har vært under utvikling i nesten to tiår,» het det i en kommentar fra Nordic Mining-sjef Ivar S. Fossum.

Andre aksjer som utmerker seg fredag er REC Silicon med en oppgang på 13,5 prosent, mens Borr Drilling faller 4,1 prosent.

Crayon er ned 0,6 prosent. Storaksjonær Sverre Bjerkeli har analysert Crayons mulige sammenslåing med sveitsiske SoftwareOne og i et nyhetsbrev konkludert med at «SoftwareOne er et selskap med utfordringer. Dette har aksjemarkedet for lengst oppfattet, noe som reflekteres i den fallende aksjekursen de siste fem årene – og særlig i år. Det er derfor viktig at vi som Crayon-aksjonærer opparbeider oss innsikt i hva SoftwareOne faktisk står for».

Proximar Seafood meldte om en sprekk i biofilteret i romjulen, noe som vil påvirke 2025-volumene negativt. Aksjen stiger likevel 0,6 prosent fredag.

Julaften meldte Northern Ocean at et TotalEnergies-datterselskap har utøvet en opsjon for boreriggen «Deepsea Mira», som forlenger riggens kontrakt med mellom 65 og 93 dager. Verdien av forlengelsen er rundt 27–38 millioner dollar. Northern Ocean-aksjen er fredag opp 1,8 prosent.