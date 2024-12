Kjøp en lavt priset AI-vinner

Det skal mye til for å omtale et selskap med en markedsverdi på 2,3 trillioner dollar som en «skjult perle» eller «uslepen diamant». Midt oppi AI-rushet har likevel Google-eier Alphabet fremstått som litt grå og kjedelig sammenlignet med andre av de «magnificent seven»-aksjene. Det er særlig to faktorer som har hengt over aksjen. Det første er frykt for at kjernen i forretningsmodellen – søk, skal bli utkonkurrert av GPT-modeller. Som et tilsvar mot GPT-lignende modeller, har Google introdusert AI-sammendrag på søk, som skal bidra til å øke brukeropplevelsen.

I 2023 utgjorde Google Søk og relaterte tjenester omtrent 57 prosent av Googles totale inntekter på 307 milliarder dollar, tilsvarende rundt 175 milliarder dollar. Resten, cirka 43 prosent, kom fra ikke-søkerelaterte inntektskilder som YouTube-annonser, Google Cloud, nettverksinntekter og andre inntekter som Play Store og maskinvare. Det andre usikkerhetsmomentet er en antitrust-sak med det amerikanske justisdepartementet (DOJ), som anklager selskapet for å ha ulovlig monopol i søkemotormarkedet. DOJ har foreslått tiltak som å tvinge Google til å selge Chrome, dele søkedata med konkurrenter, og avslutte ekslusivitetsavtaler med for eksempel Apple.

Man skal være forsiktig med å bagatellisere en slik trussel, men det er flere ting som veier mot et «kodak-moment» for Google. Tross konkurranse fra ChatGPT og andre AI-modeller, er søketrafikken til Google moderat økende, og forretningsområdene utenom søk er raskt voksende. Ser man på historikken har inntektene til selskapet vokst med 17 prosent årlig de siste 10 årene, mens inntjeningen pr. aksje har vokst 19 prosent. Google prises nå til en forward P/E på 21, som er under fem års snitt, noe som underbygger skepsisen rundt søk. I vår screeningmodell som i hovedsak belønner de to parameterne pristrend (aksjekursens utvikling relativt til markedet) og fundamentaltrend (styrken og bredden i estimatopprevideringer) scorer aksjen helt i toppen. Øyeblikksbildet viser derfor at Google gjør det bedre en markedsforventningene.