Men nå har den amerianske milliardæren og investoren Nelson Peltz gått inn på eiersiden i Rentokil. Han har fått plassert en av sine folk i Trian Partners i styret til Rentokil.

Avisen mener at Peltz ikke vil finne seg i å eie et dårlig drevet selskap i lang tid, og at det kan komme krav om endringer som vil føre til kostnadskutt og økt lønnsomhet i året som kommer.

Da stiger som regel aksjekursen også.

Kjøpesenterkjede kan bli kjøpt

Selskapet Hammerson investerer og driver kjøpesentre, men har slitt en god stund. Men i året som har gått har ledelsen fått ryddet opp i porteføljen sin og kvittet seg med kjøpesentre som har dratt ned resultatene.

Samtidig har enkelt investorer begynt å snuse på sektoren igjen.

The Times mener at Hammerson enten kommer til å fortsette å selge godt drevne kjøpesentre til gode priser i året som kommer eller at det vil komme bud på selskapet som vil gi investorer en fin premie.

Norges Bank har blant annet kjøpt seg opp i et av Storbritannias største kjøpesentre i året som har gått.

Les også Oljefondet vil kjøpe et av Storbritannias største kjøpesentre Norges Bank er villige til å legge et milliardbeløp på bordet for å sikre seg full kontroll over et av Storbritannias største kjøpesentre.

Risikoaksje

GKS er en gigant innen farmasi. The Times har tro på selskapet, selv om det har gått på noen smeller i det siste. Blant annet måtte firmaet ut med 2,2 milliarder dollar i et forlik i USA knyttet til et av preparatene det lager.

The Times understreker at det er mye risiko involvert i å eie et farmasøytisk selskap. Aksjen kan fort falle om resultater fra medisinske tester ikke lever opp til analytikernes forventninger.

Novo Nordisk-aksjen opplevde å bli rammet av dårlige nyheter rett før jul, og stupte på børsen.

Les også Norske småsparere blør på Novo-krakket Det samlede tapet til norske fond på raset i Novo Nordisk-aksjen er over 5 milliarder kroner.

Shell kan sluke BP

Til slutt anbefaler The Times BP. Selskapet har satset tung på grønne investeringer som ikke har kastet noe særlig av seg.

Nå er strategien endret en smule med en ny ledelse på plass, noe som vil bli lagt merke til av investorer. I tillegg har man fått med seg en partner til å dele risikoen på vindkraftprosjekter BP er involvert i.

The Times mener BP også kan være en oppkjøpskandidat, og peker spesielt på Shell som en potensiell kjøper. Med dette som bakteppe, mener avisen at BP kan gi en pen avkastning i året som kommer.