Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 1] prosent.

«2024 er nå unnagjort. For andre år på rad endte den brede S&P 500 – verdens kanskje viktigste børsindeks – opp med en økning på over 20 prosent. Det var for øvrig den teknologitunge Nasdaq-indeksen som gjorde det aller best, med en oppgang på nærmere 30 prosent», skriver analytikeren i sin morgenrapport.

«De siste årene har investorene flokket til de aller største teknologigigantene, samt AI-relaterte selskaper. Hvorvidt denne typen selskaper kan dra lasset også i 2025, gjenstår å se», påpeker han.

Berntsen trekker også frem at svake kinesiske makrotall bidro til aksjefall i Asia torsdag.

«Den kinesiske økonomien har slitt i motbakke i flere år på grunn av betydelige utfordringer i eiendomssektoren. Det er håp om at vekstimpulsene i verdens nest største økonomi vil ta seg opp igjen i 2025, ettersom landets myndigheter er ventet å stimulere økonomien gjennom målrettede tiltak», skriver analytikeren, og påpeker at det i tillegg er knyttet stor spenning til hvordan forholdet mellom USA og Kina vil utvikle seg med Trump som president i USA de neste fire årene.

Asia

I Kina faller Shanghai Composites 1,58 prosent, mens CSI 300-indeksen er ned 1,81 prosent.

Kinas Caixin/S&P Global innkjøpssjefsindeks for industrien endte på 50,5 i desember, og var dermed langt svakere enn økonomenes forventninger på 51,7.

Ifølge CNBC heter det i rapporten at PMI-tallet indikerer at veksttakten har avtatt siden november, og var totalt sett marginal.

Hang Seng i Hongkong svekkes 1,59 prosent. Aksjene i Sun Art Retail Group stuper over 20 prosent, dagen etter at handelsgiganten Alibaba annonserte at de selger sin majoritetsandel i hypermarkedskjeden.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er torsdag morgen opp 0,23 prosent til 74,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,25 prosent til 71,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

S&P 500 og Nasdaq avsluttet 2024 med fall, mens renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner steg og dollaren styrket seg markant mot euro.

Dow Jones endte ned 0,07 prosent til 42.544,22. For 2024 ble det en oppgang på 12,9 prosent. S&P 500 falt 0,4 prosent til 5.881,63. For 2024 ble en oppgang på 23,3 prosent.

Nasdaq endte årets siste dag med et fall på 0,9 prosent til 19.310,79. For året ble det en oppgang på 28,6 prosent.

Det ble nedgang for 9 av de 10 mest omsatte aksjene tirsdag, og mens Berkshire Hathaway endte opp 0,4 prosent falt alle de Magnificent 7-aksjene.