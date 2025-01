Nyttårsrally på Oslo Børs – beste start på 12 år

Equinor , som har sikret mer enn 3 milliarder dollar i finansiering til havvindprosjektet Empire Wind 1, steg 4,9 prosent til 278,50 kroner. Aker BP steg 5,1 prosent til 232,90 kroner, og Vår Energi steg 5,6 prosent til 37,26 kroner.

Les også Equinor har spart én milliard på kunstig intelligens Equinor modellerer nå langt flere muligheter ved utbygging av felt etter at de har tatt i bruk kunstig intelligens.

En rekke større shippingaktører var også med på å løfte Oslo Børs, med John Fredriksens tankrederi Frontline i front. Rederiet er shippinganalytikernes mest brennhete aksjetips før det nye året, og torsdag endte det opp 8,5 prosent til 169,80 kroner. Tankkonkurrent Hafnia steg 6,6 prosent til 64,75 kroner.

MPC Container Ships steg 5,2 prosent til 21,80 kroner, og Höegh Autoliners steg 5,2 prosent til 119,10 kroner.

Avance Gas og BW LPG steg henholdsvis 9,4 prosent til 89,50 kroner og 6,7 prosent til 133,70 kroner. Rett før årsskiftet sluttførte de to gassrederiene transaksjonen der BW LPG overtar 12 VLGC-er fra Avance Gas for totalt 1,05 milliarder dollar, og hvor Avance Gas sitter igjen med en eierandel på 12,1 prosent i BW LPG.

Totalt steg 32 av de 35 mest omsatte aksjene torsdag.

Kongsberg Gruppen falt imidlertid 0,6 prosent til 1.273,00 kroner. Etter fjorårets oppgang på hele 175 prosent har Ulf Huse, «Børsens nye wonderboy», skrevet i et julebrev at aksjen ser dyr ut.

Schibsteds A-aksje falt 0,1 prosent til 351,60 kroner.

Og som 35. mest omsatte aksje stupte REC Silicon 50,1 prosent til 1,79 kroner. Selskapet opplyste 30. desember at det stenger ned silisiumproduksjonen ved Moses Lake-anlegget i USA . Dette var andre gang på kort tid med et slikt kursfall. 18. desember falt aksjen 53,6 prosent da REC meldte om en mislykket kvalitetstest av silisiumet fra Moses Lake-fabrikken. Analytikerne mente da at en kriseemisjon var eneste vei for å redde selskapet. Nå er vurderingen at REC bør selge fabrikken.

Ellers steg Nordic Semiconductor 2,5 prosent til 102,95 kroner, mens Kitron endte opp 2,0 prosent til 34,48 kroner. Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets spår rekyl for de to aksjene i 2025.

Norsk Hydro endte opp 2,2 prosent til 63,92 kroner, og DNB steg 1,2 prosent til 229,50 kroner. Yara steg 1,4 prosent til 304,90 kroner.

Les også Disse aksjene satser han på nå Ulf Huse (27) klarte 22 prosent avkastning etter det han definerer som et «vanskelig år». I sitt julebrev avslører han sine største aksjeinvesteringer, kommer med et shorttips og en advarsel til fondssparere.

Torsdagens vinner ble forøvrig Alternus Energy Group, som steg 56,8 prosent til 0,69 kroner.

Flere aksjer og egenkapitalbevis nådde dessuten nye rekordnoteringer torsdag: