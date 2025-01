Etter børsslutt i Oslo fredag uttalte dessuten techgigant Microsoft at de planlegger å investere 80 milliarder dollar i løpet av regnskapsåret 2025 for å bygge ut AI-drevne datasentre. Det setter fyr på europeiske teknologi- og halvlederaksjer mandag.

Les også Microsoft setter fyr på europeisk tech-aksjer Microsoft skal investere 80 milliarder dollar i AI-drevne datasentre. Det gir solide løft på børsen for blant andre Nordic Semiconductor.

Nordic Semiconductor stiger 3,3 prosent til 107,15 kroner ved lunsjtid.

Seacrest Petroleo melder at SPE Cricaré og SPE Norte Capixaba har levert inn en anmodning om voldgift til International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), og dermed startet en voldgiftsprosess mot Petrobras. Aksjen var på et tidspunkt opp over 15 prosent, men falt tilbake i løpet av formiddagen og ligger opp 1,8 prosent til 0,17 kroner.

John Fredriksens tankrederi Frontline ligger ned 1,1 prosent til 161,60 kroner. Aksjen er ett av shippinganalytikernes heteste tips for 2025.

Höegh Autoliners svekkes 5,4 prosent til 109,00 kroner og MPC Container Ships er ned 4,6 prosent til 20,44 kroner.

Rett før årsslutt ble transaksjonen mellom de to gassrederiene BW LPG og Avance Gas fullført. BW LPG overtok 12 VLGC-er fra Avance Gas for totalt 1,05 milliarder dollar, og Avance sitter igjen med en eierandel på 12,1 prosent i BW LPG.

BW LPG ligger mandag ned 2,8 prosent til 130,70 kroner, mens Avance Gas er ned 1,6 prosent til 87,00 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 76,54 dollar, opp 0,1 prosent. Brent-oljen med levering i mars omsettes for 76,46 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent.

Equinor stiger 0,2 prosent til 285,25 kroner. Sparebank 1 Markets nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og gjentar kursmålet på 290 kroner. SEB nedjusterer kursmålet fra 335 til 315 kroner, men beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Aker BP ligger flatt på 237,70 kroner, mens Vår Energi faller 0,1 prosent til 38,10 kroner.