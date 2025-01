Shippingaksjer falt på rød børs

– For å være helt ærlig har jeg prøvd å shorte mer. Men det har vært umulig, sier investor Peter Hermanrud.

Kitron steg 2,4 prosent til 37,22 kroner mandag. Forvalter Atle Hauge i Odin Norge mener selskapet kan bli en ny «Kongsberg-rakett».

– De som gikk glipp av oppgangen i Kongsberg Gruppen kan nå få muligheten i Kitron. Det er undervurdert hvor mye forsvar og sikkerhet kommer til å bidra for Kitron, sier Odin-forvalteren til Finansavisen.

Også DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen spår rekyl for Kitron, men trekker også frem Nordic Semiconductor. Selskapet hang etter en AI-drevet halvledersektor, grunnet frykt for lavere markedsandeler og forsinkede produktlanseringer.

– Våre samtaler med Nordics kunder, partnere og andre industrikilder peker imidlertid i motsatt retning, og i 2025 vil markedets bekymring trolig forsvinne, sier analytikeren til Finansavisen.

Etter børsslutt i Oslo fredag uttalte dessuten techgigant Microsoft at de planlegger å investere 80 milliarder dollar i løpet av regnskapsåret 2025 for å bygge ut AI-drevne datasentre. Det satte fyr på europeiske teknologi- og halvlederaksjer mandag.

Nordic Semiconductor endte dagen opp 4,1 prosent til 107,90 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 77,35 dollar, opp 1,2 prosent. Brent-oljen med levering i mars ble omsatt for 77,20 dollar pr. fat, opp 0,9 prosent.

Equinor endte opp 0,5 prosent til 286,00 kroner. Sparebank 1 Markets nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og gjentar kursmålet på 290 kroner. SEB nedjusterer kursmålet fra 335 til 315 kroner, men beholder sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Aker BP endte opp 0,7 prosent til 239,30 kroner, mens Vår Energi falt 0,5 prosent til 37,97 kroner.