Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner relativt flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at storstilt gevinstsikring bidro til aksjefall på Wall Street tirsdag.

«Naturlig nok var det selskapene som har gått aller best i det siste som falt mest, deriblant Nvidia. Rentemarkedet var også i fokus i går, ikke minst den amerikanske 10-årsrenten som steg til nivåene fra høsten 2023. Den gang vendte de lange rentene på fem prosent, 0,3 prosentpoeng under dagens nivå», skriver analytikeren, som påpeker at det er naturlig å anta at rentebevegelsene trigget gevinstsikringen og ikke motsatt.

Berntsen skriver videre at de asiatiske investorene imidlertid ikke lot seg skremme av gårsdagens nedtur på Wall Street.

«Kospi-indeksen (Sør-Korea), som har slitt i det siste på grunn av politisk uro, gjorde det best, mens Sensex-indeksen (India) endte i den andre enden av skalaen onsdag», fortsetter Nordnet-analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning blant de asiatiske børsene onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,28 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,66 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 1,29 prosent, CSI 300 går tilbake 1,33 prosent og Hang Seng i Hongkong faller 1,34 prosent.

I Sør-Korea stiger derimot Kospi 1,17 prosent. Techgiganten Samsung Electronics er opp 3,25 prosent til tross for resultatvarsel. Analytikerne estimerte opprinnelig et mer enn doblet driftsresultat på 5,3 milliarder dollar i fjerde kvartal, mens techgiganten nå melder om et driftsresultat på 4,5 milliarder.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er onsdag morgen opp 0,67 prosent til 77,57 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,85 prosent til 74,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,11 prosent til 5.909,03. Industritunge Dow Jones falt 0,42 prosent til 42.528,36. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,89 prosent til 19.489,68.

Nvidia-aksjen falt 6,22 prosent, før tirsdagens handelsstart hadde Nvidia-aksjen steget nesten 10 prosent hittil i år. Ifølge CNBC skyldes kursløftet at selskapet har annonsert nye spillbrikker for PC-er som benytter Blackwell-teknologien. Det skjedde på CES-messen i Las Vegas.

Tesla-aksjen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, tirsdag falt den 4,06 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs børs fortsetter den gode trenden i 2025. Tirsdag startet trått, men utover ettermiddagen snudde pendelen. Hovedindeksen endte opp 0,6 prosent til 1.469,54 poeng.

Det meste handlet om John Fredriksens tankgigant Frontline i dag. Aksjen steg hele 7,4 prosent til 178,20 kroner som dagens nest mest omsatte. Oppgangen kommer i kjølvannet av at USA skal ha svartelistet Kinas største rederi.

XXL har omsider funnet en finansieringsløsning. Selskapet har fått med opprøreren Frasers Group, samt de største aksjonærene på en emisjonen på 600 millioner kroner. Emisjonskursen er på 10 kroner aksjen, og provenyet skal blant annet brukes til å nedbetale et brolån på 200 millioner. Aksjen føyk rett opp 29,4 prosent til 14,21 kroner.