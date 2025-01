Rødt over hele linjen på Wall Street – Skrell for Tek-aksjene

Tirsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,11 prosent til 5.909,03. Industritunge Dow Jones falt 0,42 prosent til 42.528,36. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,89 prosent til 19.489,68.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 18,31, opp 14,15 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,692 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 falt 1,13 prosent til 2.241 poeng.

Aksjer

Nvidia-aksjen falt 6,22 prosent, før tirsdagens handelsstart hadde Nvidia-aksjen steget nesten 10 prosent hittil i år. Ifølge CNBC skyldes kursløftet at selskapet har annonsert nye spillbrikker for PC-er som benytter Blackwell-teknologien. Det skjedde på CES-messen i Las Vegas.

Tirsdag kom meldingen om at Meta skal slutte å faktasjekke innlegg som et ledd i å «gjenopprette ytringsfriheten» etter presidentvalget i USA. Meta-aksjen falt 1,95 prosent.

Tesla-aksjen har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, tirsdag falt den 4,06 prosent.

Fed

Mot slutten av måneden er det rentemøter både i Fed og ESB, noe som kan bidra til å styrke dollaren mot euro. Eventuelle nye signaler fra Fed kan påvirkes av denne ukens arbeidsmarkedstall. I rentemarkedet nå prises det minst fire rentekutt fra ESB i år, og oppunder to fra Fed.

Tall offentliggjort tirsdag viser at den amerikanske handelsbalansen hadde et underskudd på 78,2 milliarder dollar i november. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 78 milliarder dollar.

Trump utelukker ikke bruk av militærmakt

Donald Trump holdt en pressekonferanse i forbindelse med en investering på 20 milliarder dollar i USA. Den påtroppende presidenten tok i den forbindelse noen spørsmål fra journalister.

På direkte spørsmål på en pressekonferanse i Florida tirsdag om han kommer til å avvise bruk av militær eller økonomisk tvang overfor Panama og Grønland, svarte den påtroppende presidenten:

– Nei, jeg kan ikke love noe når det gjelder de to, men jeg kan si dette: Vi trenger dem for vår økonomiske sikkerhet, sa Trump på pressekonferansen.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer.

Februar-kontrakten på WTI-oljen var flat på 74,25 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar endte flatt til 77,05 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder, men har i de seneste dagene falt noe tilbake. Tirsdag endte bitcoin-prisen ned 5,46 prosent til 96.673 dollar.

Ethereum falt 7,59 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt 8,97 prosent.