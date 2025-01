Store bevegelser i markedet etter pressekonferanse

Påtroppende president i USA, Donald Trump, holdt en pressekonferanse tirsdag som gir store utslag i aksjemarkedene i europeisk handel onsdag.

Trump sa blant annet at Nato-landene bør øke forsvarsbudsjettene til 5 prosent av bruttonasjonalproduktet, fra dagens mål på 2 prosent. – De har alle råd til det, sa han også.

Det gir utslag for forsvarsaksjer, og ved lunsjtider er Kongsberg Gruppen opp 3,7 prosent, Rheinmetall stiger 4,4 prosent, Leonardo er opp 4,3 prosent, SAAB løftes 4,9 prosent, og RENK styrkes 6,2 prosent.

Les også – Markedet vil ha en kollaps Donald Trumps tolltrusler legger press på den kinesiske valutaen, som er på sitt svakeste mot dollar på 16 måneder.

Grønland

Trump har tidligere snakket om at USA burde ta over Grønland. På pressekonferansen sa han at han ikke vil utelukke bruk av militær eller økonomisk makt for å få kontroll over øyen. Det var øvrig varogså rettet mot Panamakanalen.

– Vi trenger dem for vår økonomiske sikkerhet, sa Trump.

På Grønland er det store mengder mineraler under isen, blant annet jernmalm, bly, sink, diamanter, gull, sjeldne jordarter, uran og olje, ifølge Brookings Institution. Det australske gruveselskapet Energy Transition Minerals fyker opp hele 52 prosent, og er involvert i utvinning av sjeldne jordarter på Grønland.

Fornybar-aksjer under press

Under pressekonferansen sa Trump en rekke negative ting om fornybar energi, spesielt om vindmøller. De driver hvalene gale og er grunnen til dødsfallene langs kysten av New England, og vindmøllene forsøpler landet.

– Som å kaste søppel på et felt, sa Trump.

– Vi skal prøve å ha en politikk hvor vindmøller ikke bygges, la han til.

Den danske duoen Ørsted og Vestas Wind Systems faller henholdsvis 5,1 prosent og 4,2 prosent. Britiske SSE er ned 1,9 prosent, og spanske Iberdrola faller 0,4 prosent.