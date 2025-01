Rolig dag på Wall Street – Chipgigant falt etter nytt samarbeid

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,16 prosent til 5.918,22. Industritunge Dow Jones steg 0,25 prosent til 42.635,20. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,06 prosent til 19.478,88.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 17,67, ned 0,84 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,671 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 falt 0,56 prosent til 2.237 poeng.

Aksjer

«Aksjer fikk gjennomgå i går etter spekulasjoner om at Fed ikke vil kutte renten før i juli på grunn av inflasjonsrisiko», skriver Handelsbanken i en rapport.

Tirsdag stupte Nvidia over seks prosent. Onsdag falt aksjen 0,02 prosent.

Chipgiganten AMD går i kapp med Nvidia innen kunstig intelligens med nyheter om et nytt partnerskap og investering i oppstartsselskapet Absci. AMD-aksjen falt 4,3 prosent på nyheten.

Makro

Det ble skapt 122.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det laveste antallet siden august. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for desember, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

Onsdagens jobless claims-tall viser 201.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i uken som ble avsluttet med 4. januar. Konsensus i forkant var på 218.000, etter en oppføring på 211.000 uken før.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer.

Februar-kontrakten på WTI-oljen var flat på 73,37 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar endte flatt til 76,19 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder, men har i de seneste dagene falt noe tilbake. Onsdag endte bitcoin-prisen ned 2,39 prosent til 94.160 dollar.

Ethereum falt 2,22 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt 3,47 prosent.