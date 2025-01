Før «månedens viktigste»: Færre nye jobber enn ventet i USA

Det ble skapt 122.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i desember, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Dette er det laveste antallet siden august.

Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 140.000.

For en måned siden viste sysselsettingstallene for november en vekst på 146.000 jobber. Dette var noe under forventningen på 150.000.

Les også Nye toll-trusler: – Berg- og dalbane Mandag stupte dollaren på lekkasjer om mildere toll fra Trump. Onsdag skjøt den i været på nye trusler.

Helsejobber i front

PEKER PÅ SVAKHETER: Nela Richardson, sjeføkonom i Automatic Data Processing. Foto: Bloomberg

Nela Richardson, sjeføkonom i ADP, opplyser at sysselsettingen avtok på tvers av flere bransjer i forrige måned – og at ansettelsene i industrien krympet for tredje måned på rad.

«Arbeidsmarkedet bremset ned til en mer moderat vekst den siste måneden i 2024, med en nedgang innen både ansettelser og lønnsvekst. Helsevesenet skilte seg ut i andre halvdel av året, og skapte flere jobber enn noen annen sektor,» kommenterer hun.

Lønnsveksten i desember var på 4,6 prosent på årsbasis, ned fra 4,8 prosent i november.

For folk som byttet jobb, var lønnsveksten på 7,1 prosent, mot 7,2 prosent måneden før, ifølge ADP.

Les også Får Fed tall som gir rentekutt? Fredagens amerikanske tall vil vise uendret ledighet, tror konsensus. Nei, de vil vise kraftig økt ledighet, tror Citi.

«Månedens viktigste»

Førstkommende fredag kommer U.S. Bureau of Labor Statistics' arbeidsmarkedsrapport for desember, med det som typisk omtales som «månedens viktigste nøkkeltall» – sysselsettingsveksten utenfor landbruket i USA.

To dager før er forventningen at rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 154.000, ned fra 227.000 i november. Arbeidsledighetsraten ventes til 4,2 prosent, uendret fra måneden før, ifølge Trading Economics.

Les også Litt sterkere global økonomi For fjerde måned på rad bedres globale økonomiske utsikter.

Flere ubesatte stillinger

Før fredagens arbeidsmarkedsrapport er det også kommet tall for nye amerikanere på ledighetstrygd samt tall for hvor mange stillingskutt amerikanske bedrifter har kunngjort.

Tirsdag viste den månedlige JOLTS-rapporten at antallet ledige stillinger i USA økte med 259.000 til 8,098 millioner i november.

Dette var flere enn ventet – konsensus lå på 7,70 millioner jobber, ifølge Trading Economics.

Onsdagens jobless claims-tall viser 201.000 førstegangssøkende til ledighetstrygd i uken som ble avsluttet med 4. januar. Konsensus i forkant var på 218.000, etter en oppføring på 211.000 uken før.

Antallet som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.867.000 pr. 28. desember, mot 1.844.000 uken før. Her lå konsensus på 1.870.000.

Jobless claims-tallene offentliggjøres normalt på torsdager, men torsdag denne uken er det stengt på markedene i USA for å minnes tidligere president Jimmy Carter, som gikk bort 29. desember.