Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker frem at sterke jobbtall og kraftig oljeprisoppgang sendte de fleste aksjer på Wall Street nedover fredag.

«De nevnte momentene bidro til høyere renter (både korte og lange), noe som er negativt for aksjemarkedet. Renter påvirker aksjemarkedet ved at høyere renter øker lånekostnadene for selskaper, reduserer verdien av fremtidige kontantstrømmer og gjør obligasjoner mer attraktive sammenlignet med aksjer, noe som ofte fører til fallende aksjekurser», skriver han.

Han skriver videre at de asiatiske børsene falt mandag, dog ikke like mye som de amerikanske gjorde fredag.

Asia

Det er bredt fall på de asiatiske børsene mandag, etter at amerikanske jobbtall fredag dempet investorenes håp om tidlig rentekutt fra Federal Reserve.

I Kina faller både Shanghai Composite og CSI 300-indeksen 0,55 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 1,14 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,10 prosent, Nifty 50 i India går tilbake 0,55 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,23 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,59 prosent.

I Japan er børsene stengt som følge av en helligdag.

Oljeprisen

Brent-oljen med mars-levering er mandag morgen opp 1,91 prosent til 81,28 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,05 prosent til 78,14 dollar fatet.