All-time high på Oslo Børs: Industrigigant bykser til etter analyse

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Etter et relativt svakt 2024, har 2025 startet vesentlig bedre for Oslo Børs, drevet av en sterk shipping- og oljesektor. Tirsdag er hovedindeksen relativt flat til 1.478,42 poeng. Dermed er børsen opp over 4 prosent så langt i år.

På det meste har hovedindeksen i dag vært oppe i 1.487,44, som er ny intradag all-time high. Tidenes høyeste sluttnotering kom fredag 10. januar på 1.479,81.

Oljeprisen

Oljeprisene har steget kraftig de siste dagene, i kjølvannet av at USA fredag vedtok noen av de strengeste sanksjonene mot den russiske oljebransjen hittil. Nå faller nordsjøoljen tilbake 0,8 prosent til 80,39 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 78,20 dollar.

«Med Brent allerede nær 80 dollar fatet, antar vi at mye av effekten allerede er priset inn. Uten sterkere etterspørsel vil det sannsynligvis være vanskelig å opprettholde høyere priser enn dette. Likevel rettferdiggjør forsyningsrisikoen som disse sanksjonene introduserer, høyere brent-priser enn tidligere prognoser», skrev Morgan Stanley i en oppdatering mandag.



Equinor faller 0,7 prosent til 295,90 kroner, mens Aker BP er uendret til 256,20 kroner. Vår Energi er smått ned 0,1 prosent til 39,28 kroner.

Shipping

Sanksjonene har også gitt vind i seilene for tanksektoren.