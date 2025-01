Sterke inflasjonstall – Wall Street steg kraftig

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 1,82 prosent til 5.949,36. Industritunge Dow Jones steg 1,65 prosent til 43.221,49. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 2,45 prosent til 19.511,23.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 16,06, ned 14,16 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,653 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 steg 1,96 prosent til 2.263 poeng.

Inflasjonstallene ble positivt mottatt av markedet onsdag, flere bankaksjer fikk vind i seilene.

Onsdag ettermiddag har JP Morgan og Goldman Sachs lagt frem sine kvartalstall. Aksjene steg henholdsvis 2 prosent og 6 prosent på tallene.

Tesla-aksjen endte opp hele 8 prosent onsdag. Aksjen har virkelig skutt fart etter at de ble kjent at Donald Trump blir USAs neste president. Aksjen har nesten doblet seg i verdi på tre måneder.

Nye inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,4 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis i desember, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. På forhånd var det ventet en uendret prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis, mens det på årsbasis var ventet en økning til 2,9 prosent, ifølge Trading Economics.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i desember. Her var det ventet at kjerneinflasjonen på månedsbasis ville avta til 0,2 prosent, mens det på årsbasis var ventet 3,3 prosent på ny.

– Jeg fryktet at kjerneinflasjonen ikke skulle falle, så dette var gode nyheter, sier Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets umiddelbart etter amerikanske inflasjonstall for desember.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer. De siste dagene har den skutt enda mer fart, etter ar det ble kjent at USA kom med kraftige sanksjoner Russland.

Februar-kontrakten på WTI-oljen steg med 2,42 prosent til 75,33 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar endte med en oppgang på 0,5 prosent til 82,44 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover. Onsdag ble en dag med kraftig oppgang for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Onsdag endte bitcoin-prisen opp 3,30 prosent til 99.684 dollar.

Ethereum steg med 7,16 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg 5,39 prosent.