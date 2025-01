– Vi kan ikke skylde på nåværende regjering for denne situasjonen. Imidlertid har Finanstilsynet gjort presiseringer rundt tolking av mulighetene til å drive inntektsdeling som er klart mer restriktive enn for de fleste andre land. Disse presiseringene kom i 2022 og 2024. Bransjen har i mange år pekt på konkurranseulemper i møter med Finansdepartementet, men det er først nå man tilsynelatende synes å ta det inn over seg, sier First-sjefen.

– Avventer endelig beslutning

Haugland peker på at Storebrand-exiten kan legge et ekstra press på departementet.

– Det burde jo være nok et spark bak til myndighetene på at her må det leveres, og at de ikke kan trekke beina for langt etter seg. De må komme med noe så fort som mulig.

– De signalene som har kommet tilsier at man avventer med å fatte en endelig beslutning om utflagging. Samtidig kan man gjøre forberedelser som vil raskt legge til rette for handling, dersom regjeringens tiltak viser seg å være utilstrekkelige.

– Er du overrasket over avgjørelsen til Storebrand?

– Ja, jeg har hørt at det har vært oppe til vurdering, og så kan det hende at de var kommet såpass langt i forberedelsene. Så det er kanskje rasjonelt, det.

Jobber med saken

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) sier de er i full gang med å jobbe med innspillene fra bransjen, deriblant på skatteløsning for rentefond og inntektsdeling.

– Etter at Alfred Berg varslet utflagging av sine rentefond 29. september i fjor, kalte jeg bransjen inn til et møte i Finansdepartementet 3. oktober. Vi fikk der en rekke innspill, og arbeidet med mange av dem er kommet langt. Allerede i november i fjor endret vi regelverket slik at det nå er tillatt med valutasikring av andelsklasser samt at vi gav en lettelse for spesialfond, skriver Indrefjord i en e-post.

– Før jul ga vi Finanstilsynet i oppdrag å revurdere forbudet mot inntektsdeling. Om noen dager vil vi gi Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide regelverk for å gi fondsbransjen tilgang til flere opplysninger i Folkeregistret, og vi har tidligere meldt at vi tidlig denne våren vil sende på høring et forslag om en ny og forbedret skatteløsning for rentefond. Samtidig jobber vi med de øvrige innspillene fra bransjen, også på skattesiden, og dette er et arbeid som har høy prioritet hos oss. Vi ønsker en sterk privat fondsforvaltningsbransje i Norge også i fremtiden.