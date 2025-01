Saken oppdateres i løpet av dagen.

Oslo Børs stiger fra start fredag, der hovedindeksen ved børsåpning ligger opp 0,3 prosent til 1.490,35 poeng.

Dagens bevegelser

Nordic Semiconductor åpner opp 3,9 prosent til 113,70 kroner etter at Carnegie oppjusterte kursmålet på aksjen fra 157 til 162 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen. I løpet av 2025 forventer meglerhuset at selskapets salg vil fortsette å dra nytte av bedring i sluttmarkeder og reduserte lagerjusteringer blant kunder og distributører.

BW Energy produserte netto 3,1 millioner fat olje i fjerde kvartal 2024, tilsvarende 33.600 fat pr. dag, går det frem av en oppdatering fredag. Aksjen faller 3,2 prosent til 26,85 kroner fredag.

Pareto Securities tar opp dekning av Hexagon Composites med kjøpsanbefaling og et kursmål på 65 kroner pr. aksje, som vil si at meglerhuset ser en stor oppsidemulighet i aksjen, da den ble omsatt for 39,65 kroner før børsåpning fredag. Ved børsens åpningstid hopper aksjen 5,3 prosent til 41,75 kroner.

Vår Energi fant gass i prospektet «Elgol» i Barentshavet, men foreløpig beregning viser ifølge Sokkeldirektoratet at funnet ikke er lønnsomt med dagens prisforutsetninger.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,4 og 3 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer 2,6-19 millioner fat oljeekvivalenter. Aksjen åpner opp 0,3 prosent til 38,60 kroner.

Kjendis-favoritten Deep Value Driller fortsetter den månedlige utbyttepolitikken og deler ut millioner til aksjonærene. For januar deler selskapet ut 21,6 millioner kroner, tilsvarende 0,25 kroner pr. aksje. Selskapet stiger 3,6 prosent på børs til 17,50 kroner.

På grunn av dårlig vær har installasjon av overflatekledning på gulv ved Gigante Salmons utbyggingsprosjekt i Rødøy ikke vært mulig, og ferdigstillelse av produksjonsbasseng 2 er forsinket. Aksjen åpner uendret på 8,30 kroner.

Oljeprisen

Ved børsåpning blir et fat nordsjøolje (Brent spot) omsett for 80,90 dollar, ned 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i mars blir omsatt for 81,77 dollar, opp 0,6 prosent.

I en sektorrapport skriver analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities at den nylige styrkningen av oljemarkedet har gitt en betydelig oppsving for olje- og gassaksjer så langt i år.

«Herfra forventer vi at oljeprisene vil bevege seg sidelengs, noe som tyder på at mye av det kortsiktige potensialet i sektoren allerede er reflektert. Når det er sagt, med overbevisende verdivurderinger i de fleste tilfeller, forventer vi fortsatt ytterligere gevinster gjennom 2025 og ser attraktive risiko/avkastningsmuligheter i utvalgte selskaper», heter det i rapporten.

Meglerhusets oppdaterte toppvalg inkluderer Aker BP (erstatter Vår og BlueNord etter sterk ytelse), Africa Oil, Panoro og IPC.