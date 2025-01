Kraftig shippingfall på grønn Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs jager nok en ny toppnotering.

I 14.30-tiden fredag stiger hovedindeksen 0,30 prosent til 1.490,44 poeng, mens høyeste sluttkurs var på onsdag – 1.491,02 poeng. Det er foreløpig omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2.308 millioner kroner.

Brent-olje med levering i mars har snudd ned, og faller 0,49 prosent til 80,89 dollar fatet. Ved stengetid torsdag kostet et fat 81,23 dollar. Europeisk gass (TTF) er opp 1,63 prosent til 46,99 euro pr. megawattime.

«Siden Fed [sentralbanken i USA] kuttet renten med 50 basispunkter i september, har råvarer vært den best presterende aktivaklassen, opp 10 prosent. Hold denne long posisjonen», skriver direktør og sjef for investeringsstrategi i Bank of America, Michael Hartnett, i et notat fredag.

Equinor stiger 0,21 prosent til 285,60 kroner, Aker BP er opp 0,63 prosent til 255,60 kroner, mens Vår Energi faller 0,86 prosent til 38,17 kroner.

Ser kjempeoppside i Hexagon-duo

Panoro Energy er «ekstremt billig på alle måter», sa DNB-analytiker Steffen Evjen torsdag. Aksjen steg 3,0 prosent da og er fredag opp 2,45 prosent til 31,40 kroner.

Pareto-analytiker Marcus Gavelli Securities har tatt opp dekning av Hexagon Purus og Hexagon Composites og ser kjempeoppside i begge. Kursmålene settes henholdsvis på 7 og 65 kroner. Purus stiger 12,1 prosent til 4,68 kroner, mens Composites styrkes 3,40 prosent til 41,00 kroner.